В Армавире умер анестезиолог с коронавирусом

В Краснодарском крае к 1 июня количество умерших, имевших диагноз «коронавирус», достигло 33 человек

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 84 человека с коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 подтвердили у 3 тыс. 908 человек. Накануне скончался 33-й зараженный.

В краевом оперштабе рассказали, что 12 мая 58-летний анестезиолог-реаниматолог Армавирского онкодиспансера давал наркоз пациентке, у которой потом подтвердили коронавирус. Через два дня у врача повысилась температура и появился сухой кашель.

18 мая заболевший поступил в инфекционную больницу с положительным анализом на COVID-19. У него было тяжелое течение болезни и двусторонняя пневмония.

Так как у мужчины нарастала дыхательная недостаточность, его перевели в специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара. Из-за тяжелого состояния его перевели в Краевую клиническую больницу на ЭКМО. Спасти пациента не удалось, заключили в краевом оперштабе 1 июня.

О предыдущем летальном случае в оперштабе края сообщили 31 мая. В Тихорецком районе умер 70-летний пенсионер, он находился на аппарате ИВЛ.