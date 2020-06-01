В Армавире умер анестезиолог с коронавирусом
В Краснодарском крае к 1 июня количество умерших, имевших диагноз «коронавирус», достигло 33 человек
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 84 человека с коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 подтвердили у 3 тыс. 908 человек. Накануне скончался 33-й зараженный.
Читайте также:
В краевом оперштабе рассказали, что 12 мая 58-летний анестезиолог-реаниматолог Армавирского онкодиспансера давал наркоз пациентке, у которой потом подтвердили коронавирус. Через два дня у врача повысилась температура и появился сухой кашель.
18 мая заболевший поступил в инфекционную больницу с положительным анализом на COVID-19. У него было тяжелое течение болезни и двусторонняя пневмония.
Так как у мужчины нарастала дыхательная недостаточность, его перевели в специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара. Из-за тяжелого состояния его перевели в Краевую клиническую больницу на ЭКМО. Спасти пациента не удалось, заключили в краевом оперштабе 1 июня.
О предыдущем летальном случае в оперштабе края сообщили 31 мая. В Тихорецком районе умер 70-летний пенсионер, он находился на аппарате ИВЛ.
Читайте также:
До этого в крае подтвердили смерть пятерых сотрудников медучреждений. В апреле скончались врач-рентгенолог Лабинской ЦРБ Алексей Васильченко и врач-реаниматолог Лабинской ЦРБ Юрий Покопцев, в мае — водитель скорой помощи районной больницы в Лабинске, врач общей практики из Краснодара Татьяна Терновая и медработник Кавказской ЦРБ.
В «Списке памяти» — негосударственном проекте для подсчета числа умерших медиков с COVID-19 — числятся семь медицинских сотрудников из Краснодарского края. Внести их имя и должность может каждый.
Все материалы по теме: