В Ставропольском крае умер медик, который лечил больных коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 25 апреля сообщил о том, что в регионе зафиксировали первую смерть медработника, который оказывал помощь заболевшим коронавирусом

Владимир Владимиров сообщил о смерти медика на своей странице в инстаграме, написал RT.

«К сожалению, мы продолжаем нести потери в борьбе с коронавирусом. В нашем крае зафиксирована первая смерть медработника, который оказывал помощь заболевшим», — написал губернатор.

«Сегодня у нас с вами первый медицинский работник, к сожалению, умер. Человек защищал нас для того, чтобы отдать свою жизнь», — сказал в видеообращении к подписчикам Владимиров.

Он выразил соболезнования родным медицинского работника, а местных жителей призвал оставаться дома.

«Сегодня гибнут те люди, которые попали в эту сложную ситуацию, сегодня гибнут те люди, которые пытаются нас из этой сложной ситуации вытащить. Пожалуйста, береги себя, потерпите немного, останьтесь дома», — обратился глава региона к своим подписчикам.