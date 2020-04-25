В Ставропольском крае умер медик, который лечил больных коронавирусом
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 25 апреля сообщил о том, что в регионе зафиксировали первую смерть медработника, который оказывал помощь заболевшим коронавирусом
«К сожалению, мы продолжаем нести потери в борьбе с коронавирусом. В нашем крае зафиксирована первая смерть медработника, который оказывал помощь заболевшим», — написал губернатор.
«Сегодня у нас с вами первый медицинский работник, к сожалению, умер. Человек защищал нас для того, чтобы отдать свою жизнь», — сказал в видеообращении к подписчикам Владимиров.
Он выразил соболезнования родным медицинского работника, а местных жителей призвал оставаться дома.
«Сегодня гибнут те люди, которые попали в эту сложную ситуацию, сегодня гибнут те люди, которые пытаются нас из этой сложной ситуации вытащить. Пожалуйста, береги себя, потерпите немного, останьтесь дома», — обратился глава региона к своим подписчикам.
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К сожалению, мы продолжаем нести потери в борьбе с коронавирусом. В нашем крае зафиксирована первая смерть медработника, который оказывал помощь заболевшим. Спасая чужие жизни, человек отдал свою! Мои самые глубокие соболезнования родным... ⠀ Работа медика — всегда подвиг. Но сегодня это настоящий героизм, связанный с риском для жизни. ⠀ Прошу всех об этом помнить и ответственно относиться к своему здоровью! ⠀ Коронавирус опасен. И лучшая защита от него — остаться дома. ⠀ #ставропольскийкрай #оставайтесьдома #ОставайсяДомаСК #владимирвладимиров
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По данным минздрава Ставропольского края на 25 апреля, за весь период пандемии в регионе зарегистрировано 385 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 58 человек. У пятерых заболевших инфекция вызвала тяжелые осложнения сопутствующих хронических заболеваний, из-за чего их не удалось спасти.
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