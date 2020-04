В Ставропольском крае умер медик, который лечил больных коронавирусом

View this post on Instagram

К сожалению, мы продолжаем нести потери в борьбе с коронавирусом. В нашем крае зафиксирована первая смерть медработника, который оказывал помощь заболевшим. Спасая чужие жизни, человек отдал свою! Мои самые глубокие соболезнования родным... ⠀ Работа медика — всегда подвиг. Но сегодня это настоящий героизм, связанный с риском для жизни. ⠀ Прошу всех об этом помнить и ответственно относиться к своему здоровью! ⠀ Коронавирус опасен. И лучшая защита от него — остаться дома. ⠀ #ставропольскийкрай #оставайтесьдома #ОставайсяДомаСК #владимирвладимиров