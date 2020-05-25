Власти Краснодара: Более 60% заболевших коронавирусом в городе — медработники и пациенты больниц

В администрации Краснодара 25 мая рассказали о ситуации с коронавирусом в краевом центре

Напомним, с 23 мая внутри Краснодара прекратил свое действие карантин. Однако до 6 июня ограничительные меры продолжаются между районами края и на въездах в регион. 21 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что, несмотря на закончившийся карантин внутри муниципалитетов, каждый глава района должен самостоятельно решать, возобновлять ли ограничительные меры на вверенной ему территории — в зависимости от эпидобстановки. Также мэр Краснодара Евгений Первышов заявлял, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в краевой столице придется снова ввести карантин.

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На заседании городского оперштаба 25 мая Первышов заявил, что удалось не допустить всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией: «Говорить о победе еще рано. Есть еще у нас, я их называю качели, когда в день выявляют то 40, то 20 заболевших. Но динамика, которую видим, внушает уверенность на дальнейший выход из режима карантина». Начальник отдела в сфере охраны и здоровья граждан Светлана Харламова сообщила, что на утро 25 мая COVID-19 подтвержден у 1 тыс. 238 жителей Краснодара. По ее словам, это как завозные случаи — то есть те, кто прибыл или вернулся в Краснодар, так и контактные пациенты, которые виделись с зараженными людьми.

Харламова добавила, что в инфекционных стационарах находятся около 320 человек, среди них 30 детей. Все контактировавшие с ними лица находятся на домашней самоизоляции. «У нас сейчас нет большого пика заболеваемости, но медики, которые встречаются с больными, к сожалению, болеют. Больше 60% заболевших — это медработники и пациенты больниц» , — отметила Харламова. Также сообщается, что в Краснодаре развернуты девять обсерваторов, где размещены 1 тыс. 83 человека. Они клинически здоровы, но могут завезти заболевание в город. При выявлении у них признаков коронавируса их госпитализируют, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара 25 мая. Кроме того, на домашней самоизоляции в городе находятся чуть больше 3,2 тыс. человек — это граждане, которые проходят дома 14-дневный карантин после приезда из-за рубежа или другого региона.