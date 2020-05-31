Пенсионер с коронавирусом умер в Тихорецкой ЦРБ
Оперштаб Кубани 31 мая сообщил о смерти жителя Кавказского района с коронавирусом
В России за время пандемии заразились 405 тыс. 843 человека в 85 регионах, из них 4 тыс. 693 пациента умерли и 171 тыс. 883 выздоровели. В Краснодарском крае за сутки заболели 80 человек и один умер. Всего в регионе COVID-19 диагностировали у 3 тыс. 824 человек, среди которых 32 скончались.
Позже оперштаб Кубани уточнил, что умершим пациентом с коронавирусом стал 70-летний житель Кавказского района. Его доставили в Тихорецкую ЦРБ 14 мая, анализы на COVID-19 оказались положительными. Позже его перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ. Мужчина умер от двухсторонней полисегментарной пневмонии и полиорганной недостаточности.
В министерстве здравоохранения Кубани отметили, что у пациента были сердечно-сосудистые заболевания.
Напомним, «Медиазона» провела исследование, результаты которого говорят, что российская статистика по смертям от COVID-19 может быть занижена.
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