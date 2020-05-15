«Жизнь не останавливается». Мэр Геленджика рассказал о готовности пляжей к курортному сезону

Алексей Богодистов 14 мая принял участие в программе на Первом канале и рассказал, как Геленджик готовится к приему отдыхающих во время пандемии коронавируса

Напомним, для борьбы с коронавирусом в Краснодарском крае 31 марта ввели карантин. 10 мая губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим будет действовать минимум до 23 мая, однако 1 июня в регионе должен начаться курортный сезон. 12 мая Кондратьев подписал распоряжение, в котором говорится, что режим повышенной готовности и карантина на территории края сохранится и после 23 числа. С 1 июня смогут открыться только санатории с медицинской лицензией , которые будут обязаны организовать транфсер для прибывающих на лечение граждан.

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Отметим, что тем, кто прибыл в санатории на срок больше двух недель, не нужно будет проходить обязательный карантин в обсерваторах. Когда же заработают детские здравницы — пока неизвестно. Туристы пока также не могут бронировать номера в гостиницах и санаториях.

14 мая мэр Геленджика Алексей Богодистов принял участие в программе «Док-ток» на Первом канале и рассказал, как курорт готовится к летнему сезону в новых условиях.

«Конечно же, мы планируем проведение курортного сезона, мы готовимся к проведению… Ситуация [с распространением коронавируса, — прим.] находится под контролем. Жизнь не останавливается», — рассказал Богодистов.

Он заявил, что в Геленджике готовы пляжные территории, учреждения санаторно-курортного комплекса и учреждения общественного питания. А с 1 июня первых гостей примут санатории с медицинской лицензией. Таких учреждений в Геленджике 23, их коечный фонд — более 10 тыс. коек.

Ведущий Александр Гордон спросил мэра, как будет организован отдых людей на пляжах. «По поводу пляжных территорий и набережных — прорабатываем сейчас возможность открытия их. То, что они готовы, да, они готовы. Но возможность открытия, с учетом требований Роспотребнадзора, всех мер, дистанции, масочного режима… Это новая реальность, но будет стараться выполнять эти требования», — заключил Богодистов.