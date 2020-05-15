Около 30 млрд рулей потеряла сфера туризма на Кубани и в Крыму из-за коронавируса

В Краснодарском крае с 31 марта действует карантин, который продлится до 23 мая. Во время карантина остановили работу гостиниц, отелей и курортных комплексов, жителям запретили гулять в парках и скверах, а между городами ограничили автобусное и ж/д сообщение. С 18 апреля всех приезжающих в регион начали направлять в обсерваторы на двухнедельную самоизоляцию. 12 мая губернатор края Вениамин Кондратьев приостановил курортный сбор и разрешил с 1 июня открыться санаториям.

В Крыму режим повышенной готовности действует с 17 марта, позже власти заменили его на режим полной самоизоляции для всех граждан, за исключением работающих на жизненно важных предприятиях. Со 2 апреля на Крымском мосту установили блокпост, а с 9 апреля всех граждан, прибывающих на полуостров из других регионов, обязали соблюдать двухнедельную самоизоляцию или добровольно отправляться в обсерватор. А с 12 мая жителей Крыма обязали носить маски.