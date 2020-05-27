На Кубани приняли закон об обнулении курортного сбора

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 27 мая рассмотрели законопроект о введении моратория на курортный сбор в 2020 году

Напомним, в 2017 году президент России подписал закон о введении платы за курортную инфраструктуру в четырех пилотных регионах, одним из которых стал Краснодарский край. В итоге курортный сбор на Кубани ввели в июле 2018 года. Юга.ру рассказывали , кому необходимо оплачивать налог и как его взимают. Изначально сбор ввели в Горячем Ключе, Анапе, Геленджике, Сочи и поселках Туапсинского района — Новомихайловском, Небуге, Шепси и Джубге. Позже к этим территориям добавили Ейский район и некоторые населенные пункты Туапсинского района.

12 мая 2020 года во время совещания краевого оперштаба по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил не взимать курортный сбор до 1 января 2021 года.

27 мая на сессии заксобрания Краснодарского края парламентарии рассмотрели инициативу главы региона. В пресс-службе ЗСК сообщили, что принимаемый законопроект направлен на привлечение максимального количества отдыхающих на курорты края.

«Пандемия сильно ударила по зарплатам и доходам многих российских семей. Мы будем рады каждому гостю. И пусть экономия на курортном сборе станет для них небольшим бонусом, который подчеркнет гостеприимство нашего края», — отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.