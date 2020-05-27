На Кубани приняли закон об обнулении курортного сбора
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 27 мая рассмотрели законопроект о введении моратория на курортный сбор в 2020 году
Напомним, в 2017 году президент России подписал закон о введении платы за курортную инфраструктуру в четырех пилотных регионах, одним из которых стал Краснодарский край. В итоге курортный сбор на Кубани ввели в июле 2018 года. Юга.ру рассказывали, кому необходимо оплачивать налог и как его взимают. Изначально сбор ввели в Горячем Ключе, Анапе, Геленджике, Сочи и поселках Туапсинского района — Новомихайловском, Небуге, Шепси и Джубге. Позже к этим территориям добавили Ейский район и некоторые населенные пункты Туапсинского района.
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12 мая 2020 года во время совещания краевого оперштаба по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил не взимать курортный сбор до 1 января 2021 года.
27 мая на сессии заксобрания Краснодарского края парламентарии рассмотрели инициативу главы региона. В пресс-службе ЗСК сообщили, что принимаемый законопроект направлен на привлечение максимального количества отдыхающих на курорты края.
«Пандемия сильно ударила по зарплатам и доходам многих российских семей. Мы будем рады каждому гостю. И пусть экономия на курортном сборе станет для них небольшим бонусом, который подчеркнет гостеприимство нашего края», — отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
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В итоге депутаты приняли краевой закон об установлении размера курортнного сбора в размере 0 рублей. Мораторий будет действовать до конца 2020 года. Кроме того, закон ввел другие изменения: он продлевает срок перечисления средств от сбора и устанавливает новый отчетный период для операторов сбора. Также в законе о сборе ввели положение о периоде перечисления средств операторами при снятии с учета в налогом органе.
Юрий Бурлачко отметил, что курортная сфера находится в сложном положении, поэтому ей требуется поддержка.
Напомним, в середине мая депутаты Кубани иницировали обращение к Правительству России, в котором предложили ввести дополнительные меры поддержки курортной отрасли из-за пандемии коронавируса.
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