Краснодарский мединститут высшего сестринского образования ликвидируют. Что происходит и как быть студентам?

Во время онлайн-брифинга 28 мая портал Юга.ру спросил мэра Краснодара Евгения Первышова о судьбе медицинского института высшего сестринского образования, который находится в стадии ликвидации

Когда был создан институт? Институт был образован по распоряжению главы Краснодара в 1992 году [тогда эту должность занимал Валерий Самойленко, — прим.] как Краснодарский городской медицинский факультет высшего сестринского образования при Кубанской государственной медицинской академии. В 1996 году при мэре Николае Кряжевских факультет реорганизовали в Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования (КММИВСО). В 2010 году бывший глава Краснодара Владимир Евланов подписал постановление о том, что вуз является муниципальным автономным образовательным учреждением высшего образования.

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Каких специалистов выпускает институт? Это единственный в крае вуз, занимающийся подготовкой медсестер с высшим и послевузовским образованием, а также реализующий профессиональные образовательные программы для глухих и слабослышащих людей. Кроме того, в КММИВСО можно получить среднее профессиональное образование (фельдшера, акушера, зубного техника).

Кто учредитель института? Учредителем КММИВСО является администрация Краснодара. Однако, как пояснил на брифинге мэр города Евгений Первышов, решения внутри института принимает научный совет. Именно он решает, когда проводить набор студентов, как получать аккредитацию, сколько стоит обучение и так далее.

И что случилось? В 2014 году Рособрнадзор запретил проводить набор студентов в КММИВСО. Запрет был связан с неисполнением предписаний, выданных по итогам ранее проведенных проверок. А в 2018 году Рособрнадзор лишил институт лицензии .

То есть учиться в вузе с 2018 года нельзя? Можно. Но без лицензии вуз не может выдавать государственные дипломы и предоставлять отсрочку от армии.

Можно ли потом найти работу с таким дипломом? Трудоустроиться на государственную муниципальную службу или на работу с таким дипломом не получится. Тем не менее, в июне прошлого года власти Краснодара заявляли, что выпускников направят на краевую аккредитационную комиссию, после прохождения которой они смогут найти работу.

А там только платное обучение? Последний бюджетный набор студентов был в 2015 году, сейчас все студенты учатся на коммерческой основе .

И сколько это стоит? Согласно приказу об утверждении образовательных услуг на 2019-2020 годы, высшее сестринское образование на очной форме обучения стоит 108 тыс. 200 рублей в год, а получение среднего профобразования по специальности акушерское дело будет стоить, например, 71 тыс. 200 рублей год.

В чем обвиняют власти Краснодара руководство института? После того, как вуз потерял лицензию, администрация города инициировала процесс ликвидации учреждения, а руководство КММИВСО просили больше не проводить набор студентов. Однако в 2019 году в институте начался новый набор студентов. «Институт ни в 2018 году, ни в 2019 году не смог получить аккредитацию. Я каждый год обращался в научный совет с просьбой "ребята, прекратите осуществлять набор студентов". Там не было уже бюджетного обучения, только коммерческое. Они набирали студентов, собирали с них деньги и вели свою деятельность под вывеской муниципального образования [...]. Все последнее время я убеждал научный совет, который к нам не прислушивался, больше не принимать ребят, прекратить дурачить молодежь и родителей. Они просто получали деньги и начисляли себе зарплату », — заявил Евгений Первышов.

Когда началась история с ликвидацией КММИВСО? 21 мая 2019 года специальная комиссия приняла решение ликвидации института, в июне мэр подписал распоряжение, согласно которому до 1 декабря должны были быть проведены законодательные мероприятия, направленные на ликвидацию института.

Если вуз ликвидируют, что делать с его студентами и преподавателями? В 2019 году власти Краснодара заявили, что студентов и преподавателей института переведут в Кубанский государственный медицинский университет (КубГМУ). Планировалось перевести более 750 студентов. И получилось? Мэр Краснодара Евгений Первышов на брифинге 28 мая 2020 года сообщил, что «получилась правовая коллизия». Городская админстрация и КубГМУ действительно собирались присоединить институт и сделать единый образовательный центр. Было получено согласие Министерства образования России. «Но у медуниверситета нет аккредитации по этим специальностям. Чтобы получить аккредитацию, им нужны помещения. Мы были готовы передать все помещения института в собственность университета. Но после передачи помещения должна пройти еще процедура получения аккредитации. Она может занять до полугода. И на этот период времени все студенты института не переходят в другой вуз, а находятся в подвешенном состоянии . Это недопустимо. Мы отказались пока от этой истории», — рассказал Первышов.

Что будет с нынешними студентами? По словам Первышова, сейчас ведутся переговоры с краевым медицинским колледжем, который находится в Краснодаре на улице Таманской. «У нас есть готовность передать вместе с помещениями и всех студентов, чтобы они все доучились и получили дипломы именно установленного образца», — добавил Первышов.

Будет ли еще проводиться набор новых студентов в вуз? 7 мая 2020 года и.о. ректора КММИВСО Юрий Захарченко подписал приказ, согласно которому прием абитуриентов в этом году проводиться не будет .

А что считает вторая сторона? Сотрудники, студенты и их родители создают петиции с просьбой сохранить вуз . В петиции 2018 года утверждается, что «институт находится в подвешенном состоянии с 2016 года, когда покинул пост ректора Шаповалов Константин Владимирович, предварительно доведя институт до плачевного состояния». В следующем году студенты КММИВСО заявили, что закрытие вуза противоречит указу президента о ликвидации до 2024 года кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. А авторы петиции 2020 года обвинили бывшего и.о. ректора Галину Ильченко, которая руководила вузом последние три года, в некомпетентности и «услужливости» властям, изменении в одностороннем порядке Устава и отказе проведения выборов ректора в 2016 году.

Авторы петиции указали на то, что «в период пандемии выпускники, имеющие высшее медицинское образование по специальности сестринское дело уровень бакалавриат, могли бы вести первичный прием больных, освободив тем самым врачей и сохранив столь драгоценное время и здоровье специалистов».

А что за история со зданием? В прошлом году студенты КММИВСО записали видеообращение к президенту, в котором попросили сохранить институт. А решение администрации Краснодара закрыть вуз студенты объяснили желанием «заполучить» здание в центре города. «Это все лукавство, что мэрия позарилась на здание. Оно и так муниципальное, в конце концов. На что нам зариться?», — заявил на брифинге Первышов.