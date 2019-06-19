КубГМУ примет студентов из краснодарского института высшего сестринского образования, которого лишили лицензии

Студентов и преподавателей Краснодарского муниципального института высшего сестринского образования, который лишился лицензии, собираются перевести в Кубанский государственный медицинский университет (КубГМУ)

В августе 2018 года Рособрнадзор отказал в выдаче госаккредитации институту высшего сестринского образования, без которой вуз может учить студентов, но не может выдавать дипломы и предоставлять отсрочку от армии.

Студенты института создали петицию , в которой рассказали, что вуз может быть закрыт. По их словам, об этом сообщил учредитель учебного заведения — мэрия Краснодара. В связи с этим более 150 сотрудников института могут остаться без работы, а более 700 студентов будут лишены возможности получить образование. Авторы петиции адресовали документ президенту РФ Владимиру Путину, генпрокурору Юрию Чайке и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Мэр Краснодара Евгений Первышов 19 июня встретился со студентами и их родителями. Он пояснил, что сейчас медуниверситет запускает процесс получения лицензии на высшее сестринское и среднее специальное образование. Это может занять около полугода.

«Как только вуз получит такую лицензию, начнется перевод студентов. У вас будет возможность продолжать обучение в нашем городе, никуда не уезжая», — сказал глава города.

Всего в медуниверситет планируют перевести более 750 студентов. Выпускников этого года мэрия направит на краевую аккредитационную комиссию, после прохождения которой выпускники смогут трудоустроиться.

Первышов обратился к ученому совету института высшего сестринского образования и попросил не объявлять набор студентов на следующий учебный год, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Проектор КубГМУ Татьяна Гайворонская отметила, что для студентов на коммерческой основе цена за обучение должна остаться прежней. С начала учебного года до получения лицензии студенты продолжат заниматься в здании института высшего сестринского образования на улице Комсомольской, 46.

«Все настроено на то, чтобы вуз получил лицензию. Мы не рассматриваем другой вариант», — уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии Краснодара.