Несмотря на лишение лицензии, медицинский институт начал набор студентов в Краснодаре

Накануне власти сообщили, что студентов и преподавателей Краснодарского муниципального института высшего сестринского образования, который лишился госаккредитации в 2018 году, собираются перевести в Кубанский государственный медицинский университет (КубГМУ).

Администрации города порекомендовала институту не набирать новых студентов, однако 20 июня учебное учреждение открыло набор абитуриентов. В ответ на это глава Краснодара Евгений Первышов напомнил о процессе ликвидации института и заявил, что он не должен набирать студентов.