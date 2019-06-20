Несмотря на лишение лицензии, медицинский институт начал набор студентов в Краснодаре
Институт высшего сестринского медицинского образования начал набор новых студентов, несмотря на его ликвидацию
Накануне власти сообщили, что студентов и преподавателей Краснодарского муниципального института высшего сестринского образования, который лишился госаккредитации в 2018 году, собираются перевести в Кубанский государственный медицинский университет (КубГМУ).
Администрации города порекомендовала институту не набирать новых студентов, однако 20 июня учебное учреждение открыло набор абитуриентов. В ответ на это глава Краснодара Евгений Первышов напомнил о процессе ликвидации института и заявил, что он не должен набирать студентов.
Первышов акцентировал внимание на том, что у института нет государственной аккредитации по средним и высшим специальностям. Соответственно, учебное учреждение не может выдавать дипломы. Кроме того, последний бюджетный набор студентов был в 2015 году, сейчас все студенты учатся исключительно на коммерческой основе, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
«Действиям руководства института должна быть дана правовая оценка. Мы сейчас готовим обращение в прокуратуру по ситуации с объявлением набора абитуриентов», — прокомментировал Первышов начало приема студентов.
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2014 года Рособрнадзор уже запрещал Краснодарскому медицинскому институту высшего сестринского образования проводить набор новых студентов.
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