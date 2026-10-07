В Краснодаре расскажут, как понимать современное искусство

Краснодарский край

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  • © Фото Валерии Бенецкой
    © Фото Валерии Бенецкой

В Краснодаре арт-консультант проведет лекцию и раздаст шпаргалки для походов в музеи (18+)

Литературное сообщество «Бродский» анонсировало на 8 октября лекцию «Современное искусство: как его понимать?» Встречу проведет журналист, арт-консультант, куратор, перформер Вита Тальяна.

Спикер расскажет о пяти вопросах, которые стоит задать любому произведению искусства, чтобы научиться его понимать. Участники разберутся, почему мозг сопротивляется абстракции и как преодолеть эту реакцию. Также поговорят о том, как перестать бояться фразы «я ничего не понимаю» и отличать фальшивку от художественного высказывания.

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Кроме того, собравшиеся освоят техники slow looking — медленного и вдумчивого рассматривания, которые разработал британский искусствовед Оссиан Уорд. В финале каждый получит полезную шпаргалку для будущих походов в музеи.

Лекция пройдет в бистро «Дача». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8 октября пройдет лекция о дизайнере Кристобале Баленсиаге.

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