В Краснодаре расскажут, как понимать современное искусство

В Краснодаре арт-консультант проведет лекцию и раздаст шпаргалки для походов в музеи (18+)

Спикер расскажет о пяти вопросах, которые стоит задать любому произведению искусства, чтобы научиться его понимать. Участники разберутся, почему мозг сопротивляется абстракции и как преодолеть эту реакцию. Также поговорят о том, как перестать бояться фразы «я ничего не понимаю» и отличать фальшивку от художественного высказывания.

Литературное сообщество «Бродский» анонсировало на 8 октября лекцию «Современное искусство: как его понимать?» Встречу проведет журналист, арт-консультант, куратор, перформер Вита Тальяна.

Кроме того, собравшиеся освоят техники slow looking — медленного и вдумчивого рассматривания, которые разработал британский искусствовед Оссиан Уорд. В финале каждый получит полезную шпаргалку для будущих походов в музеи.

Лекция пройдет в бистро «Дача». Подробности можно уточнить у организаторов.