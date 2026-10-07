В Адыгее завели дело на лжереабилитолога после смерти 9-летнего мальчика

В Адыгее мужчина без медобразования проводил процедуру с ребенком, после чего мальчик утонул

7 октября пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея сообщила, что в Адыгейске расследуют гибель девятилетнего ребенка. По данным следствия, 29 сентября 48-летний местный житель проводил с мальчиком реабилитационные занятия и оставил его одного в наполненной ванной. Ребенок утонул.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ ). Следователи выяснили, что подозреваемый систематически оказывал платные услуги, не имея медицинского образования и профильных сертификатов. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.