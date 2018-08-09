Рособрнадзор не дал аккредитацию краснодарскому институту сестринского образования

Рособрнадзор отказал в выдаче государственной аккредитации Краснодарскому муниципальному институту высшего сестринского образования

Соответствующий приказ 9 августа был опубликован на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Без госаккредитации вуз сможет учить студентов, но не сможет выдавать дипломы и предоставлять отсрочку от армии.

Так, Краснодарский институт высшего сестринского образования лишился права выдавать дипломы гособразца о среднем профессиональном образовании по специальностям «клиническая медицина» и «сестринское дело», дипломы бакалавров по сестринскому делу, а также специалистов по психологическим наукам.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2014 года Рособрнадзор запрещал Краснодарскому медицинскому институту высшего сестринского образования проводить набор новых студентов.