Краснодарцы на среднюю зарплату могут вылечить 13 зубов в месяц — 2ГИС

7 октября сервис 2ГИС опубликовал данные о стоматологических услугах в городах-миллионниках, в том числе и в Краснодаре. Специалисты проанализировали, сколько стоит прием у врача, лечение и удаление зуба и другие показатели.

В Краснодаре средняя стоимость лечения кариеса (включая оплату первичного приема) составила 7 тыс. рублей. По данным сервиса, житель кубанской столицы на среднюю зарплату может себе позволить 13 подобных визитов в месяц.

В целом по стране стоимость лечения кариеса составила 6,7 тыс. рублей. Дороже всего в Москве (9,7 тыс. рублей и 18,9 визита в месяц) и Санкт-Петербурге (9,5 тыс. рублей и 13,5 визита в месяц). В Ростове-на-Дону стоимость составила 6,7 тыс. рублей и 11,6 визита в месяц.