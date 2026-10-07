Краснодарцы на среднюю зарплату могут вылечить 13 зубов в месяц — 2ГИС

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Wayhomestudio, ru.freepik.com
    © Фото Wayhomestudio, ru.freepik.com

В Краснодаре средняя стоимость лечения кариеса — 7 тыс. рублей, а удаления зуба — 4,5 тыс. рублей

7 октября сервис 2ГИС опубликовал данные о стоматологических услугах в городах-миллионниках, в том числе и в Краснодаре. Специалисты проанализировали, сколько стоит прием у врача, лечение и удаление зуба и другие показатели. 

В Краснодаре средняя стоимость лечения кариеса (включая оплату первичного приема) составила 7 тыс. рублей. По данным сервиса, житель кубанской столицы на среднюю зарплату может себе позволить 13 подобных визитов в месяц. 

В целом по стране стоимость лечения кариеса составила 6,7 тыс. рублей. Дороже всего в Москве (9,7 тыс. рублей и 18,9 визита в месяц) и Санкт-Петербурге (9,5 тыс. рублей и 13,5 визита в месяц). В Ростове-на-Дону стоимость составила 6,7 тыс. рублей и 11,6 визита в месяц. 

В России расходы на борьбу с онкологией урежут в 37 раз:

Удаление зуба в Краснодаре в среднем обойдется в 4,5 тыс. рублей. Дороже всего в Москве (6 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (5,4 тыс. рублей), Казани и Воронеже (5 тыс. рублей). В Ростове-на-Дону за услугу придется отдать 4,4 тыс. рублей. 

Краснодар вошел в топ городов, где за последние три года — с сентября 2023-го по сентябрь 2026-го — увеличилось число стоматологических клиник. Так, в кубанской столице сейчас насчитывается 773 учреждения, а рост составил 13,7%. 

Также специалисты отметили высокий рост в Ростове-на-Дону (14,2%) и Красноярске (10,4%). В целом по России показатель составил 5,2%, а количество клиник в стране превышает 11 тыс. 

Как писали Юга.ру, неврологи оказались самыми дефицитными врачами в поликлиниках Кубани.

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