Альтернативщики Amatory отпразднуют 25-летие концертами на юге России

Amatory образовались в 2001 году в Санкт-Петербурге. За несколько лет группа стала одной из самых популярных в своем стиле. После выхода клипа на песню «Черно-белые дни» коллектив обрел всероссийскую известность и выиграл номинацию «Группа года» российской альтернативной премии RAMP. В 2009 году песня «Дыши со мной» попала на «Наше радио» и получила награду в номинации «Выбор интернета».



В 2010-х Amatory были менее активны из-за ухода фронтмена Игоря Капранова, смены вокалистов и творческого отпуска в 2013–2014 годах. Капранов периодически присоединялся к группе, но лишь в 2024-м официально вернулся в состав.



Сейчас Amatory готовит к выпуску первый за семь лет альбом. Уже доступны синглы «Антидот», «Тишина» и «Бензин».

Краснодарский концерт пройдет 31 октября в «Кроп Арене».