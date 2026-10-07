Альтернативщики Amatory отпразднуют 25-летие концертами на юге России

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

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  • Amatory, 2026 год © Фото Евгения Билалова, Metal Afisha
    Amatory, 2026 год © Фото Евгения Билалова, Metal Afisha

Ню-метал-группа Amatory выступит в четырех городах юга РФ в рамках юбилейного тура (18+)

Ню-метал-группа Amatory отправляется в тур в честь 25-летия. Музыканты сыграют все хиты и новые песни с готовящегося альбома.

На юге России концерты пройдут:

  • 30 октября в Ростове;
  • 31 октября в Краснодаре;
  • 1 ноября в Ставрополе;
  • 3 ноября в Волгограде.

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Amatory образовались в 2001 году в Санкт-Петербурге. За несколько лет группа стала одной из самых популярных в своем стиле. После выхода клипа на песню «Черно-белые дни» коллектив обрел всероссийскую известность и выиграл номинацию «Группа года» российской альтернативной премии RAMP. В 2009 году песня «Дыши со мной» попала на «Наше радио» и получила награду в номинации «Выбор интернета».

В 2010-х Amatory были менее активны из-за ухода фронтмена Игоря Капранова, смены вокалистов и творческого отпуска в 2013–2014 годах. Капранов периодически присоединялся к группе, но лишь в 2024-м официально вернулся в состав.

Сейчас Amatory готовит к выпуску первый за семь лет альбом. Уже доступны синглы «Антидот», «Тишина» и «Бензин».

Краснодарский концерт пройдет 31 октября в «Кроп Арене».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 31 октября проходит фестиваль органной музыки.

Волгоградская область Краснодар Ростов-на-Дону Ростовская область Ставрополь

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