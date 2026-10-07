На танкере у берегов Сочи находится 100 тыс. тонн нефти — эколог

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Это в десять раз больше, чем объем мазута на затонувших в Керченском проливе танкерах «Волгонефть»

Предыстория: вечером 6 октября вблизи Сочи в результате атаки БЭК загорелся нефтяной танкер Aframax Rio, следующий под флагом Либерии. 23 члена экипажа (граждан Индии) эвакуировали, никто не пострадал. В целях безопасности власти закрыли пляжи и набережные курорта и рекомендовали жителям не выходить на улицу.

7 октября открытое горение на судне потушили. По данным Минтранса, загрязнения акватории нефтью не зафиксировано.

7 октября эколог Георгий Каваносян сообщил «Ъ FM», что первые последствия аварии с танкером Aframax Rio могут настичь побережье Краснодарского края во второй половине дня 8 октября из-за смены ветра.

По его словам, сейчас течение уносит воду в сторону Туапсе. Однако со сменой ветра на юго-западный следы нефти может вынести к берегу. 

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По оценке Каваносяна, на борту судна находится 90–100 тыс. тонн нефти — это в десять раз больше объема мазута, который перевозили потерпевшие в декабре 2024 года танкеры «Волгонефть» (9 тыс. тонн).

По данным сервиса Equasis, танкер принадлежит компании Rio Enterprises с Маршалловых островов. Эксперт по энергетике Дмитрий Лютягин заявил СМИ, что судно могло стоять на рейде еще до атаки.

Эколог Александр Емельянов отметил, что при попадании нефтепродуктов в воду последствия для экосистемы будут тяжелыми: неполное сгорание нефти вызовет выброс токсичных веществ в воздух, а оседающие на дно остатки создадут угрозу для птиц, рыбы и дельфинов.

Как писали Юга.ру, спутники около двух месяцев фиксируют нефтяные пятна в районе затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.

Нефть Пожары Происшествия Разлив нефти СВО Сочи Черное море Экология

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