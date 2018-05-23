На Кубани планируют обучать еще больше медсестер и фельдшеров

Депутаты Законодательного собрания края 23 мая приняли постановление о подготовке работников со средним медицинским образованием

Отмечается, что, по статистике, в кубанских медицинских организациях вакантными остаются 9 тыс. должностей фельдшеров и медсестер. Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов сообщил, что сейчас в отрасли работает 42 тыс. средних медработников. Специалистов готовят десять медколледжей с пятью филиалами. Каждый год они выпускают 2 тыс. специалистов среднего звена. Из них 70% устраиваются работать в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения. Однако практически каждое третье место фельдшера или медсестры в больницах и поликлиниках края свободно.

«В 2017 году план приема в колледжи за счет краевого бюджета увеличили на 50 человек и на 25 — по платным услугам. Этого удалось добиться за счет открытия филиала в станице Выселки. На 2019 год планируется увеличить прием еще на 25 человек», — сказал министр.

Филиппов напомнил, что разработке постановления предшествовала большая подготовительная работа. Депутаты профильного комитета ЗСК и специалисты министерства выезжали в медколледжи, знакомились с учебными программами, общались со студентами, изучали резервы и возможности образовательных учреждений. Результаты работы послужили основой итогового документа. В постановлении даны конкретные рекомендации по увеличению в крае количества медработников среднего звена.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что часть дополнительных денег направят на установку новых модульных врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, передвижных медицинских комплексов.

Депутаты обсудили вопрос закрепления на местах специалистов, которые обучались на бюджетной основе.

Член профильного комитета ЗСК, главный врач Краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов отметил актуальность увеличения числа среднего медперсонала и в связи с открытием Крымского моста.

«Будет большой поток транзитных пассажиров, им понадобятся медуслуги. Нам надо серьезно заниматься этой темой», — пояснил Порханов.

Депутаты единогласно приняли постановление, сообщает пресс-служба ЗСК.