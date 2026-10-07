Танкер у берегов Сочи потушили. Попала ли нефть в море?

7 октября Минтранс сообщил , что открытое горение на судне Arfamax Rio удалось потушить. Спасательные суда продолжают дежурство в районе происшествия. Загрязнения акватории нефтяным грузом не зафиксировали.

Напомним, вечером 6 октября танкер Arfamax Rio, шедший под флагом Либерии с грузом нефти, подвергся атаке безэкипажных катеров в акватории Черного моря вблизи Сочи и загорелся. На кадрах, снятых очевидцами, были видны полоса огня на воде и стена темного дыма, поднимавшаяся в небо. Экипаж судна — 23 гражданина Индии — удалось спасти, пострадавших нет.

В Сочи и Сириусе закрыли пляжи и набережные. Власти рекомендовали жителям и гостям курорта не выходить на улицу и не открывать окна в помещениях.