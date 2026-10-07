Танкер у берегов Сочи потушили. Попала ли нефть в море?

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Открытое горение на танкере Arfamax Rio ликвидировали

7 октября Минтранс сообщил, что открытое горение на судне Arfamax Rio удалось потушить. Спасательные суда продолжают дежурство в районе происшествия. Загрязнения акватории нефтяным грузом не зафиксировали.

Представители Минтранса, МЧС, Минобороны и региональных властей приступают к ликвидации последствий.

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Напомним, вечером 6 октября танкер Arfamax Rio, шедший под флагом Либерии с грузом нефти, подвергся атаке безэкипажных катеров в акватории Черного моря вблизи Сочи и загорелся. На кадрах, снятых очевидцами, были видны полоса огня на воде и стена темного дыма, поднимавшаяся в небо. Экипаж судна — 23 гражданина Индии — удалось спасти, пострадавших нет.

В Сочи и Сириусе закрыли пляжи и набережные. Власти рекомендовали жителям и гостям курорта не выходить на улицу и не открывать окна в помещениях.

Как писали Юга.ру, в конце августа новые утечки мазута зафиксировали из затонувших в Керченском проливе танкеров.

Пожары Сочи Судоходство Черное море Экология

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