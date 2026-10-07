Синоптик рассказал, когда в Краснодарский край придет похолодание

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жителей Кубани предупредили о смене погоды в регионе

7 октября кандидат географических наук Юрий Ткаченко сообщил kuban.aif.ru, что в Краснодарском крае теплая погода сохранится до середины месяца, а заметное похолодание придет только в третьей декаде октября.

Сейчас регион находится под влиянием антициклона: днем воздух прогревается до 25 °C, однако из-за короткого светового дня ночи становятся прохладнее. По словам эксперта, такая погода продержится как минимум до начала следующей недели.

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После 13 октября антициклон начнет ослабевать. В крае увеличится облачность, местами пройдут кратковременные дожди, а дневная температура снизится до 15–20 °C.

«Дальше антициклон будет ослабевать, разрушаться, и усилится циклоническая деятельность. Будет больше облачности, местами пройдут кратковременные дожди, и температурный фон несколько понизится. Основное похолодание, скорее всего, придет к нам уже в третьей декаде октября, когда вся европейская территория окажется во власти холода», — отметил Ткаченко.

Как писали Юга.ру, на курортах Краснодарского края и Крыма завершился пляжный сезон. Черное и Азовское моря начали быстро остывать.

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