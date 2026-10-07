Синоптик рассказал, когда в Краснодарский край придет похолодание

7 октября кандидат географических наук Юрий Ткаченко сообщил kuban.aif.ru, что в Краснодарском крае теплая погода сохранится до середины месяца, а заметное похолодание придет только в третьей декаде октября.

Сейчас регион находится под влиянием антициклона: днем воздух прогревается до 25 °C, однако из-за короткого светового дня ночи становятся прохладнее. По словам эксперта, такая погода продержится как минимум до начала следующей недели.