В Сочи на три месяца закрыли базу отдыха за вечеринки во время карантина

Сочинские полицейские в мае обнаружили базу отдыха, которая незаконно принимала туристов во время карантина

Напомним, в Краснодарском крае с 31 марта действует карантин. 21 мая губернатор Вениамин Кондратьев в очередной раз продлил карантин до 6 июня.

А в Сочи же бронирование и заселени туристов в гостиницы и санатории запретили 28 марта из-за распространения коронавируса. Днем ранее в городе-курорте закрыли все парки, часть объектов нацпарка и заповедника, не работают и горнолыжные курорты Красной Поляны.

Однако несмотря на введенные ограничения, некоторые санатории и базы отдыха продолжили работать во время карантина.

Так, в телеграмм-канале «Телетайп Краснодар» в мае опубликовали видео с вечеринок, которые проводились на базе отдыха в Сочи.

«База отдыха «Хоста Рика", а вернее ее хозяин, во время карантина ни в чем себе не отказывал: вечеринки здесь проходили каждый день — с девочками гоу-гоу, кальянами, шашлыками и так далее», — написали в паблике.