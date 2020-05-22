В Сочи на три месяца закрыли базу отдыха за вечеринки во время карантина
Сочинские полицейские в мае обнаружили базу отдыха, которая незаконно принимала туристов во время карантина
Напомним, в Краснодарском крае с 31 марта действует карантин. 21 мая губернатор Вениамин Кондратьев в очередной раз продлил карантин до 6 июня.
А в Сочи же бронирование и заселени туристов в гостиницы и санатории запретили 28 марта из-за распространения коронавируса. Днем ранее в городе-курорте закрыли все парки, часть объектов нацпарка и заповедника, не работают и горнолыжные курорты Красной Поляны.
Однако несмотря на введенные ограничения, некоторые санатории и базы отдыха продолжили работать во время карантина.
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Так, в телеграмм-канале «Телетайп Краснодар» в мае опубликовали видео с вечеринок, которые проводились на базе отдыха в Сочи.
«База отдыха «Хоста Рика", а вернее ее хозяин, во время карантина ни в чем себе не отказывал: вечеринки здесь проходили каждый день — с девочками гоу-гоу, кальянами, шашлыками и так далее», — написали в паблике.
За нарушение карантина полицеские составили административный протокол по ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в отношении 37-летнего бладельца базы отдыха.
«Рассмотрев собранные полицейскими доказательства, суд приостановил деятельность базы отдыха на 90 суток», — сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.
В пресс-службе ведомства порталу Юга.ру добавили, что это не единственное подобное нарушение. Так, в середине мая в Адлерском районе суд назначил штраф в размере 50 тыс. рублей 31-летнему владельцу частной гостиницы за то, что тот незаконно заселил приезжего из Владимирской области.
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Напомним, с 1 июня в Сочи откроются 65 санаториев. Они должны иметь медицинскую лицензию и соблюдать предписания Роспотребнадзора. Такие здравницы смогут принять около 40 тыс. туристов. На базах будут работать пляжи, доступные только для отдыхающих санатория.
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