С владельцем кальян-бара в Краснодаре расторгли договор аренды после вечеринки во время карантина

Напомним, с 31 марта действует режим карантина, который продлится до 23 мая. После чего край начнет поэтапно выходить из режима ограничений. При этом заведениям с массовым пребыванием людей, в том числе кинотеатрам, фитнес-центрам, фудкортам, детских игровым центрам нельзя работать с 26 марта, а с 27 марта приостановлена деятельность и торговых центров.

Юга.ру писали, что 17 мая в соцсетях появилось видео, на котором молодые люди отдыхают в одной из кальянных в центре Краснодара. В пресс-службе УМВД по Краснодару прокомментировали, что назначили проверку, а участникам и организаторам грозит административная ответственность.