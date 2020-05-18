С владельцем кальян-бара в Краснодаре расторгли договор аренды после вечеринки во время карантина
В краснодарском управлении торговли и бытового обслуживания населения 18 мая сообщили, что с владельцем кальян-бара, устроившим нелегальную вечеринку, расторгнут договор аренды
Напомним, с 31 марта действует режим карантина, который продлится до 23 мая. После чего край начнет поэтапно выходить из режима ограничений. При этом заведениям с массовым пребыванием людей, в том числе кинотеатрам, фитнес-центрам, фудкортам, детских игровым центрам нельзя работать с 26 марта, а с 27 марта приостановлена деятельность и торговых центров.
Юга.ру писали, что 17 мая в соцсетях появилось видео, на котором молодые люди отдыхают в одной из кальянных в центре Краснодара. В пресс-службе УМВД по Краснодару прокомментировали, что назначили проверку, а участникам и организаторам грозит административная ответственность.
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Позже начальник пресс-службы краснодарского управления МВД России Артем Коноваленко сообщил, что в ходе проверки был установлен организатор вечеринки — индивидуальный предприниматель, арендующий помещение. На него составили протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), а материалы дела направят в суд.
Коноваленко уточнил, что организатору вечеринки грозит штраф от 10 до 50 тыс. рублей.
В управлении торговли и бытового обслуживании населения администрации МО город Краснодар сообщили, что собственник помещения в одностороннем порядке расторгнет с владельцем кальян-бара договор аренды.
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