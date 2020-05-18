Полиция Краснодара начала проверку после вечеринки в кальянной во время карантина

На Кубани с 26 марта из-за распространения коронавируса власти приостановили работу заведений с массовым пребыванием людей, в том числе кинотеатров и театров, фитнес-центров, фудкортов, детских игровых центров и т.п. С 27 марта перестали работать торговые центры.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором молодые люди отдыхают в одной из кальянных в центре Краснодара. На кадрах более 10 человек танцуют в небольшом помещении, где играет диджей. Владелец заведения рассказал «КП-Кубань», что кальянная не работает, а это была встреча с друзьями. По его словам, внутри было менее 10 человек и таким образом они встретили друга из Москвы, который до этого сидел на 14-дневной изоляции.