Полиция Краснодара начала проверку после вечеринки в кальянной во время карантина

Краснодарский край

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В соцсетях 17 мая появились видео вечеринки в краснодарской кальянной во время карантина

На Кубани с 26 марта из-за распространения коронавируса власти приостановили работу заведений с массовым пребыванием людей, в том числе кинотеатров и театров, фитнес-центров, фудкортов, детских игровых центров и т.п. С 27 марта перестали работать торговые центры.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором молодые люди отдыхают в одной из кальянных в центре Краснодара. На кадрах более 10 человек танцуют в небольшом помещении, где играет диджей. Владелец заведения рассказал «КП-Кубань», что кальянная не работает, а это была встреча с друзьями. По его словам, внутри было менее 10 человек и таким образом они встретили друга из Москвы, который до этого сидел на 14-дневной изоляции.

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В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что назначили проверку, а участникам и организаторам грозит административная ответственность.

Напомним, в Краснодарском крае 31 марта ввели режим карантина, который продлится до 23 мая. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в крае начнется поэтапный выход из режима ограничений и что после 23 мая карантин внутри муниципалитетов продлеваться не будет. Однако как минимум до этого числа на Кубани запрещена работа кафе, кальянных, ресторанов и других заведений.

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