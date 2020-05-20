В конце мая отключат воду в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе, чтобы подключить новый участок водопровода

С 26 мая на Троицком групповом водопроводе (ТГВ) начнут ремонтные работы, во время которых у жителей Новороссийска, Геленджика и Крымского района не будет воды

Изношенность ТГВ, введенного в эксплуатацию в 1971 году, достигла 90%. В течение последнего года на водопроводе произошло не менее пяти аварий: в августе 2019 года случились две аварии, из-за чего без воды остались Геленджик, Новороссийск и Крымск. В конце декабря того же года снова произошло два порыва на сетях, в результате у жителей этих же городов не было воды пять суток. В марте 2020 года из-за нового происшествия без водоснабжения на несколько дней остался Новороссийск.

Еще в 2019 году взамен наиболее аварийному участку решили построить новую нитку трубопровода. Участок длиной 18 км собирались начать вводить в эксплуатацию в конце марта 2020 года. Однако в последний момент губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил отменить работы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ремонт водопровода перенесли на май, но конкретные сроки начала работ не обозначили.

Чтобы избежать порыва магистральных сетей и возможных аварийных ситуаций, на ТГВ пришлось снизить объем подаваемой воды. Из-за этого, а также из-за засушливой погоды в Геленджике в мае ограничили подачу воды до шести часов в сутки. Горожане пожаловались губернатору и попросили как можно скорее заняться вводом нового участка водопровода.

20 мая власти Кубани сообщили, что вводить новый участок начнут 26 мая — в случае, если в регионе сохранится стабильная эпидобстановка.

«По технологическим нормам работы займут трое суток. Это непосредственно сама переврезка, опрессовка и постепенное заполнение резервуаров водой, а также регулировочные работы на распределительных сетях городов», — уточнили в министерстве ТЭК и ЖКХ края.

Чтобы не допустить порывов, давление по сетям будут поднимать плавно и не быстро. На время проведения работ подачу воды в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе ограничат, добавили в пресс-службе краевой администрации.

Для людей организуют подвоз воды автоцистернами. Заказать подвоз можно по телефону:

Новороссийск — 8 (8617) 30-98-60, 8 (8617) 30-98-61 (МУП «Водоканал»), 8 (8617) 63-70-76, 8 (8617) 63-71-12 («Безопасный город»);

Геленджик — 8 (86141) 2-10-33 и 8 (86141) 2-11-33;

Крымский район — 8 (86131) 5-20-35.