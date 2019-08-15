Власти Краснодарского края решили к 2023 году построить новую нитку Троицкого группового водопровода, из-за аварий на котором страдают жители Новороссийска, Геленджика и Крымского района

На ТГВ на этой неделе произошло две аварии — первая случилась 12 августа, а когда после ее устранения жителям 14 августа начали возвращать воду, произошла вторая.

Подобная ситуация с двумя авариями подряд произошла в ноябре 2018 года, а летом того же года в пик курортного сезона из-за проблем с водоснабжением в Геленджике, Кабардинке и Дивноморском вводили график подачи воды.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев 15 августа сообщил, что власти приняли решение строить новую нить водопровода, так как латание дыр принципиально проблему не решает.

«Троицкий групповой водопровод построен в 70-е годы прошлого века и свой резерв практически выработал. Летом, с учетом наплыва отдыхающих на Черноморское побережье, нагрузка возрастает кратно», — сказал Кондратьев РИА «Новости».