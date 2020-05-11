В Новороссийске во время карантина собираются на 2 недели отключить горячую воду

Жителям Новороссийска с 12 мая начнут отключать горячую воду на время проведения плановых работ

Как писали Юга.ру, в апреле в Новороссийске АО «АТЭК» собиралось проводить плановый ремонт, который подразумевал отключение горячей воды в жилых многоэтажках. Однако краевой оперштаб по контролю за ситуацией и недопущению коронавируса сообщил, что в Новороссийске, как и в других городах Кубани, во время пандемии коронавируса не будут отключать услуги ЖКХ. Краевое министерство ТЭК и ЖКХ рекомендовало не ограничивать подачу воды и не проводить никаких работ, кроме аварийных и связанных с жизнеобеспечением.

11 мая президент России Владимир Путин отменил единый период нерабочих дней с 12 мая, однако оставил за главами регионов решение о снятии ограничительных мер, введенных для борьбы с COVID-19. Напомним, накануне губернатор Кубани Вениамин Кондратьев продлил до 23 мая карантин, который действует в крае с 31 марта.

Несмотря на это, на сайте АТЭК 6 мая появилось сообщение о том, что в Новороссийске в мае собираются провести отключения горячей воды в связи с планово-профилактическими работами.

Так, с 12 по 25 мая из-за планового ремонта котельной останутся без горячей воды жильцы многоквартирного дома на улице Сакко и Ванцетти, 6/8.

С 13 по 26 мая будет остановлена подача горячей воды в жилые многоэтажки по следующим адресам:

Анапское шоссе, 25, 27, 29, 37, 39;

улица Видова, 56, 58, 65, 79, 83, 85, 87;

улица Козлова, 56, 72, 103;

улица Кутузовская, 13,15,17;

улица Московская, 5, 7, 9;

улица Рубина,11;

улица Советов, 23;

улица Щорса, 3.

С 14 по 27 мая из-за ремонта котельной на улице Цедрика, 60 горячую воду отключат жильцам домов по адресам:

улица Революции 1905 года, 35;

улица Толстого, 17, 19;

улица Челюскинцев, 11;

улица Энгельса, 55б.

С 14 по 27 мая будут проводить работы в котельной на улице Гагарина, 7 в поселке Гайдук. Из-за этого без горячего водоснабжения останутся следующие многоэтажки: