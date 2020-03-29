В Новороссийске третий день нет воды, власти пообещали вернуть ее к вечеру

Ночью 27 марта в Новороссийске произошла авария на водоводе по улице Элеваторной. Из-за этого подачу воды от Троицкого группового водовода (ТГВ) ограничили в некоторые районы города. Завершить ремонт планировали к вечеру того же дня.

Однако 29 марта житель Новороссийска рассказал порталу Юга.ру, что в его квартире, которая находится в центре города, водоснабжение так и вернулось. Кроме того, Юга.ру связались с еще одной жительницей, Вероникой Гордиенко. Она сообщила, что накануне на некоторое время появлялась холодная вода, однако в целом ее нет уже третьи сутки. При этом в другие, «безаварийные», дни воду подают не в круглосуточном режиме.



«В основном два часа утром и два часа вечером вода есть в обычные дни. Но этого недостаточно, за два часа мы с мужем успеваем только сходить в душ и набрать воды в запас. Готовлю и убираю с ведер», — рассказала она.



