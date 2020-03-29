В Новороссийске третий день нет воды, власти пообещали вернуть ее к вечеру
В Новороссийске 27 марта произошла авария на водоводе, к 29 марта подачу воды так и не восстановили
Ночью 27 марта в Новороссийске произошла авария на водоводе по улице Элеваторной. Из-за этого подачу воды от Троицкого группового водовода (ТГВ) ограничили в некоторые районы города. Завершить ремонт планировали к вечеру того же дня.
Однако 29 марта житель Новороссийска рассказал порталу Юга.ру, что в его квартире, которая находится в центре города, водоснабжение так и вернулось. Кроме того, Юга.ру связались с еще одной жительницей, Вероникой Гордиенко. Она сообщила, что накануне на некоторое время появлялась холодная вода, однако в целом ее нет уже третьи сутки. При этом в другие, «безаварийные», дни воду подают не в круглосуточном режиме.
«В основном два часа утром и два часа вечером вода есть в обычные дни. Но этого недостаточно, за два часа мы с мужем успеваем только сходить в душ и набрать воды в запас. Готовлю и убираю с ведер», — рассказала она.
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29 марта мэр Новороссийска Игорь Дяченко в своем инстаграме сообщил, что аварийные работы на водоводе завершаются:
«Это дает нам оптимистичный прогноз, к вечеру начать наполнение резервуаров и плавную подачу водоснабжения. Сейчас сложнее всего приходится Восточному району, в котором действует пока только режим подвоза воды».
Позже глава города добавил, что после проверки и промывки систем водоснабжения начнется наполнение резервуаров и распределительных сетей.
«Вечером 29 марта подача воды населению будет восстановлена», — заключил он.
Напомним, 24 марта на ТГВ должен был начаться ремонт, из-за которого жители города остались бы без воды на несколько дней. Однако затем губернатор Кубани Вениамин Кондратьев перенес ремонт на май из-за ситуации с коронавирусом.
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