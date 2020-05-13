В Геленджике ограничили подачу воды до шести часов в сутки, горожане обратились к губернатору

Компания «Концессии водоснабжения — Геленджик» сообщила о проблемах с наличием воды и переходе на ограниченное водоснабжение. Из-за этого жители города в мае написали письмо губернатору

«Из-за затяжной засухи уровень грунтовых подрусловых вод падает. На сегодняшний день скважины, подпитывающиеся водой из русел рек Адерба и Мезыбь, работают не в полную силу. Пять из них уже остановлены — нет воды. Отсутствие дождей даже привело к почти полному осушению гидротехнического сооружения "Церковное Озеро"», — добавили в компании.

Снабжающая организация «Концессии водоснабжения — Геленджик» (КВГ) сообщила на своем сайте о необходимости ввести график подачи воды в конце апреля. В пресс-службе компании объяснили такое решение тем, что глава министерства природы Дмитрий Кобылкин дал прогноз о жарком лете. Еще одной причиной для введения графика в компании назвали установившуюся в крае засуху.

«ТГВ на данный момент не может подавать ресурс в полной мере из-за изношенности сетей. Вместо положенных 950 куб.м/час подается не более 450, чтобы избежать порыва магистральных сетей».

В КВГ подытожили, что из-за этих факторов было решено перейти на водоснабжение по расписанию — три часа утром и три часа вечером. В инстаграме компании опубликовали графики, по которым в городе начали осуществлять подачу холодной воды в дома в зависимости от улицы.

В ответ на заявление снабжающей организации в конце апреля активисты города на своем сайте провели опрос. Они решили узнать, требуется ли Геленджику «немедленная врезка в Троицкий водопровод сразу после майских праздников». В опросе приняли участие 1 тыс. 479 человек, 70% проголосовавших (1 тыс. 40) отметили, что это нужно сделать «не откладывая и срочно».

За последний год на Троицком групповом водоводе произошло не менее пяти аварий, в результате которых без воды оставались несколько городов. Глава Новороссийска Игорь Дяченко отмечал, что изношенность ТГВ составляет 90%. В 2019 году было решено построить новую нитку водопровода взамен наиболее аварийного участка. Ввод в эксплуатацию 18-километрового участка трубопровода должны были начать 24 марта 2020 года. Однако в последний момент губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отменил работы из-за ситуации с коронавирусом. Ремонт водопровода перенесли на май, однако конкретные даты начала не обозначили.

Портал Юга.ру 13 мая связался с участницей активной группы Светланой Тережоль, выступающей за срочный ремонт водопровода. Она сообщила, что по итогам опроса 7 мая в электронную приемную администрации края направили письмо. Его авторы попросили губернатора провести «скорейшую врезку уже готовой ветки Троицкого водопровода».

По словам Тережоль, введение графика подачи воды происходит в Геленджике не первый год. Однако проблема усложняется еще и тем, что напора даже в часы подачи не хватает до верхних этажей многоэтажных домов.