В Краснодаре открылись ярмарки по продаже семян и саженцев

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в мае начали работать непродовольственные ярмарки, на которых можно купить продукцию для посадки растений

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать режим карантина до 23 мая. 12 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в крае начинается поэтапный выход из режима ограничений и что после 23 мая карантин внутри муниципалитетов продлеваться не будет.

Читайте также:

О скором открытии продовольственных рынков и ярмарок выходного дня в краевом центре стало известно 13 апреля. Тогда мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что торговым рядам разрешат работать при соблюдении требований Роспотребнадзора: наличия дистанции между торговыми местами, спецразметки, маски и перчаток у продавцов.

14 апреля в городе открылись пять ярмарок и три рынка. Однако через день стало известно, что практически все они снова закрылись из-за нарушения мер от Роспотребнадзора. Позже открылась продуктовая ярмарка на Сенном рынке, затем — еще семь ярмарок и два рынка, а также три ярмарки выходного дня.

Читайте также:

16 мая стало известно, что в городе заработали и непровольственные ярмарки, а именно возобновилась продажа семян и рассады. Одна из таких ярмарок открылась на ул. Уральской, 196/4, вторая — на трассе М4 «Дон». Время работы торговых рядов — с 10:00 до 16:00. В пресс-службе мэрии заявили, что перед открытием ярмарки проверили на соответствие санитарным требованиям Роспотребнадзора. Выполнение мер будут контролировать каждый день.

Всего в городе действуют уже четыре ямарки по продаже семян и саженцев. Ранее в краевой столице они открылись на улицах Атарбекова, 16 и на Героя Владислава Посладского, 36.

Увидеть полный список открытых торговых предприятий можно на карте, созданной мэрией города.

Карантин Коронавирус Краснодар Продукты питания Сельское хозяйство

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Армавире уволят главврача больницы, медики которого сообщили о невыплате надбавок во время коронавируса. За дело взялся СК
В Краснодаре открылись ярмарки по продаже семян и саженцев
В Армавире медики заявили о невыплате надбавок во время коронавируса. В администрации края ответили, что деньги были направлены вовремя
На Кубани число выявленных зараженных коронавирусом превысило 2500 человек
В Адыгее выявили еще 39 зараженных коронавирусом в районе, где проходили масштабные похороны
Что за правила должны соблюдать предприятия, которым разрешено открыться на Кубани с 23 мая? Спойлер — их много

Лента новостей

Реклама на портале