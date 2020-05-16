В Краснодаре открылись ярмарки по продаже семян и саженцев

В Краснодаре в мае начали работать непродовольственные ярмарки, на которых можно купить продукцию для посадки растений

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать режим карантина до 23 мая. 12 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в крае начинается поэтапный выход из режима ограничений и что после 23 мая карантин внутри муниципалитетов продлеваться не будет.

О скором открытии продовольственных рынков и ярмарок выходного дня в краевом центре стало известно 13 апреля. Тогда мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что торговым рядам разрешат работать при соблюдении требований Роспотребнадзора: наличия дистанции между торговыми местами, спецразметки, маски и перчаток у продавцов.

16 мая стало известно, что в городе заработали и непровольственные ярмарки, а именно возобновилась продажа семян и рассады. Одна из таких ярмарок открылась на ул. Уральской, 196/4, вторая — на трассе М4 «Дон» . Время работы торговых рядов — с 10:00 до 16:00. В пресс-службе мэрии заявили, что перед открытием ярмарки проверили на соответствие санитарным требованиям Роспотребнадзора. Выполнение мер будут контролировать каждый день.

Всего в городе действуют уже четыре ямарки по продаже семян и саженцев. Ранее в краевой столице они открылись на улицах Атарбекова, 16 и на Героя Владислава Посладского, 36 .

Увидеть полный список открытых торговых предприятий можно на карте, созданной мэрией города.