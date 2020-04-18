В Краснодаре во время карантина открылись три ярмарки выходного дня

В Краснодаре 18 и 19 апреля заработали ярмарки выходного дня

Напомним, 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. 17 апреля губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о продлении карантинного режима до 30 апреля.

Как писали Юга.ру, с 12 апреля в регионе во время карантина разрешена работа продовольственных ярмарок и рынков.

Так, 14 апреля на территории Краснодара открылись пять ярмарок и три рынка. Однако через день стало известно, что практически все они снова закрылись из-за нарушения мер от Роспотребнадзора. 16 апреля в краевом центре возобновила работу ярмарка на Сенном рынке, а на следующий день к работе приступили еще несколько ярмарок и рынков.

Кроме того, 18 и 19 апреля в краевой столице с 9:00 до 15:00 разрешили работу трех ярмарок выходного дня. Купить там можно исключительно фрукты и овощи, сообщили в пресс-службе мэрии.

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«На всех трех ярмарках выходного дня будет всего 100 торговых мест. Их работа организована с учетом всех требований Роспотребнадзора. Требования достаточно жесткие, и продавцов об этом предупредили. Каждый обязан быть в масках и перчатках, иметь при себе санитайзер для дезинфекции рук»— рассказал замглавы города Андрей Дорошев.

Он попросил краснодарцев соблюдать меры санитарной безопасности, не создавать очереди, держать социальную дистанцию минимум в 1,5 метра и пользоваться средствами защиты. Где на выходных в Краснодаре заработали ярмарки: улица им. Думенко, 13;

проспект Чекистов, 9;

улица Зиповская, 34/Б.

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