Жителей Крыма обяжут носить маски

Крым

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Глава Крыма Сергей Аксенов 7 мая сообщил, что в республике с 12 мая вводится обязательный масочный режим

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин продлил до 11 мая нерабочие дни, чтобы остановить рост количества заболевших коронавирусом. Однако по состоянию на 7 мая в России коронавирус диагностировали у 177 тыс. 160 человек, выздоровели 23 тыс. 803 пациентов, а 1 тыс. 625 умерли. При этом, официальным данным в Крыму коронавирусную инфекцию зафиксировали у 160 человек.

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7 мая глава региона Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения COVID-19 заявил, что с 12 мая в Крыму начнет действовать обязательный масочный режим.

«С 12 мая в Крыму вводится масочный режим в общественных местах. Маски только носятся в общественных местах, если вы не стоите на остановке или в магазине, то в ношении нет необходимости», — процитировал Аксенова телеканал «Крым 24».

Он также поручил проверить наличие медицинских масок в аптеках, добавил RT.

Отметим, что 30 мая масочный режим ввели в Краснодарском крае, а 6 мая в Чечне. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, к 6 мая такую меру приняли в 68 российских регионах.

Здравоохранение Коронавирус Крым Сергей Аксенов Эпидемии

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Жителей Крыма обяжут носить маски

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