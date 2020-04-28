В Краснодаре из аэропорта отправили в обсерваторы 41 пассажира

В Краснодар 27 апреля прибыли несколько рейсов из других регионов, пассажиров обязали пройти 14-дневную самоизоляцию

Напомним, в Краснодарском крае до 30 апреля продолжает действовать режим карантина. С 18 апреля все прибывающие в регион на любом виде транспорта обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию. Исключение ввели только для жителей Адыгеи. Такие меры постановила организовать главный санитарный врач Кубани Потемкина Мария.

27 апреля в аэропорт краевого центра прибыли семь рейсов — из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Махачкалы, Ярославля и Уфы. Всего в понедельник в Краснодар прилетели 281 человек.

240 из них — жители Краснодарского края, поэтому их отправили на обязательную двухнедельную самоизоляцию домой. Еще 41 пассажир — жители других регионов, их направили в обсерваторы. Как писали Юга.ру, один из них находится в гостинице «Платан» на улице Постовой.

Ранее мэр Краснодара Евгений Первышов призвал 15 ключевых авиакомпаний России предупреждать всех пассажиров, которые собираются лететь в Краснодар, об обязательном прохождении изоляции, указали 28 апреля в пресс-службе администрации города.

По данным краевого оперативного штаба, обсерваторы для изоляции прибывающих в регион есть в Краснодаре, Сочи, Анапе, Туапсе и Армавире, а также станицах Голубицкая, Кущевская, Динская и поселке Кабардинка. В них в общей сложности на 28 апреля находятся 1 тыс. 156 человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное, отмечал оперштаб.