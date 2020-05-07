В Крыму могут отменить курортный сезон из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов 7 мая заявил, что в этом году курортный сезон в республике может не начаться

Напомним, с 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности, позже власти заменили его на режим полной самоизоляции для всех граждан, за исключением работающих на жизненно важных предприятиях. Со 2 апреля на Крымском мосту установили блокпост, а с 9 апреля всех граждан, прибывающих на полуостров из других регионов, обязали соблюдать двухнедельную самоизоляцию или добровольно отправляться в обсерватор. А с 12 мая жителей Крыма обяжут носить маски.

7 мая глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперштаба сообщил, что в этом году курортный сезон в регионе может не начаться. «Курортная сфера, общепит — это те виды деятельности, без перспективы открыться в ближайшее время. Курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится. Только если позволит благоприятная обстановка на полуострове», — процитировал Аксенова телеканал «Крым 24».

По его словам, в республике разрабатывается программа внутреннего туризма, которая заработает лишь при условии соблюдения определенных мер. «Внутренний туризм, мы программу свою формируем, готовимся, но к этому должны быть показания Роспотребнадзора. То есть условия, что количество заболеваний снижается. Этому может способствовать дисциплина, собранность и выполнение всех требований Роспотребнадзора и оперативного штаба», — сказал Аксенов.

Как напомнил телеканал «360», до 1 июня в регионе запрещено бронирование номеров в отелях и санаториях.

Отметим, к 7 мая в Крыму, по официальным данным, коронавирусную инфекцию зафиксировали у 160 человек, один заболевший скончался.