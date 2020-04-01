На Крымском мосту установят блокпост из-за коронавируса

Краснодарский край, Крым

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Со 2 апреля в Крыму введут карантин, одной из ограничительных мер станет появление блокпоста на мосту, который соединяет полуостров с Краснодарским краем

Власти региона решили ввести карантин в 00:00 2 апреля. Для уменьшения распространения инфекции на Крымском мосту появится блокпост. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что эта мера необходима для того, чтобы «купировать ситуацию».

«100% досмотр, без исключения, всего автомобильного транспорта, зеркалим самые жесткие меры регионов с точки зрения досмотра поездов, авиатранспорта», — сказал он на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.

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Глава Крыма добавил, что после 17:00 опубликуют документ с правилами поведения при карантине и перечислением тех, кто сможет заезжать на полуостров. По его словам, это будут крымчане и россияне, у которых есть собственность в регионе. Аксенов не назвал срок, на который будет введен карантин, но уточнил, что он может быть «продлен еще на неделю», пишет «Интерфакс».

Между тем, в городе федерального значения Севастополе режим всеобщей самоизоляции ввели 1 апреля. Как сообщает пресс-служба правительства города, в Севастополе нельзя покидать дом без необходимости. Нарушающих режим ждет штраф. По данным сайта по информированию населения по вопросам коронавируса, в Крыму на 1 апреля зарегистрировано 16 случаев заражения COVID-19, в Севастополе — пять.

Как писали Юга.ру, 31 марта режим всеобщей самоизоляции ввели в Ростовской области, вечером того же дня в Краснодарском крае начал действовать карантин.

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1 апреля оперативный штаб сообщил о 7 смертях за последние сутки и 440 новых заболевших коронавирусом в России. Всего количество инфицированных достигло 2 тыс. 777 человек. На Кубани за последние сутки зарегистровали пять случаев инфицирования COVID-19, теперь в регионе числится 21 зараженный.

На момент выхода новости в мире известно о 874 тыс. заболевших, выздоровели 185,1 тыс. человек, умерли 43,2 тыс. человек.

Коронавирус Крымский мост Транспорт

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