Всех въезжающих в Крым будут отправлять в обсерватор или на двухнедельную самоизоляцию

С 9 апреля власти Крыма обязали всех граждан, прибывающих на полуостров из других регионов, обеспечить полную двухнедельную самоизоляцию или добровольно отправиться в обсерватор

Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о введении режима повышенной готовности. В документе отмечается, что все прибывшие в Крым должны на 14 дней самоизолироваться по месту жительства или пребывания (не посещать место работы, учебы, исключить посещение общественных мест). А при отсутствии условий для самостоятельной самоизоляции человека направят в обсерватор, передает «Крыминформ».

Председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк уточнил, что речь идет не только о прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга, а о всех гражданах, прибывающих в республику. По его словам, на пунктах въезда на Крымском мосту и в аэропорту всем гражданам будут выдавать памятки по самоизоляции, передает RT.