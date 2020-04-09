Всех въезжающих в Крым будут отправлять в обсерватор или на двухнедельную самоизоляцию

Крым, Вся Россия

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С 9 апреля власти Крыма обязали всех граждан, прибывающих на полуостров из других регионов, обеспечить полную двухнедельную самоизоляцию или добровольно отправиться в обсерватор

Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о введении режима повышенной готовности. В документе отмечается, что все прибывшие в Крым должны на 14 дней самоизолироваться по месту жительства или пребывания (не посещать место работы, учебы, исключить посещение общественных мест). А при отсутствии условий для самостоятельной самоизоляции человека направят в обсерватор, передает «Крыминформ».

Председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк уточнил, что речь идет не только о прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга, а о всех гражданах, прибывающих в республику. По его словам, на пунктах въезда на Крымском мосту и в аэропорту всем гражданам будут выдавать памятки по самоизоляции, передает RT.

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Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае обязали уходить на двухнедельную самоизоляцию тех, кто прибывает в регион из Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, режим повышенной готовности в Крыму и Севастополе ввели 17 марта. Позже власти ввели на полуострове режим полной самоизоляции для всех граждан, за исключением работающих на жизненно важных предприятиях. Его продлили до 30 апреля. Со 2 апреля на Крымском мосту установили блокпост.

По данным оперштаба на 9 апреля, в Крыму выявили 26 человек, зараженных коронавирусом, семь из них уже выздоровели.

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