Курортный сбор ввели в Ейском и Туапсинском районах
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 11 декабря включили населенные пункты Ейского и Туапсинского районы в эксперимент по курортному сбору
На 29-й сессии ЗСК депутаты внесли коррективы в закон «О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях», сообщили в пресс-службе ЗСК.
Министр курортов Кубани Светлана Балаева отметила, что в статью 5 закона предложили включить Ейск и Должанское сельское поселение, а также Туапсе и Тенгинское сельское поселение. Эксперимент начнет действовать на этих территориях с 1 января 2020 года. Ставка сбора — 10 рублей с человека, при этом сохранятся все льготные категории граждан, с которых сбор не взимается.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил не включать Туапсе в эксперимент. Он объяснил это тем, что в Туапсинском районе поселки Новомихайловский и Ольгинка — это действительно курорты, но сам Туапсе — портовый город, куда в основном приезжают в командировку или по службе.
«Безусловно, принятие этого закона требуется уже сейчас. Но есть спорные моменты, которые требуют обсуждения. Думаю, будет правильно поручить профильным министерству и нашему комитету детально проработать эти вопросы», — заявил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Напомним, закон о курортном сборе приняли в июле 2017 года. В Краснодарском крае его начали взимать после окончания ЧМ-2018 — с 16 июля 2018 года. Туристы обязаны заплатить налог в первый день своего пребывания в регионе.
На Кубани в эксперименте участвуют Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Сочи, поселки Новомихайловский, Джубга, Шепси и Небуг. В октябре власти начали обсуждать введение курортного сбора в Туапсе, Ейске, Тенгинском и Должанском поселениях, где находится Долгая коса.
Всего за девять месяцев 2019 года в Краснодарском крае собрали 170 млн рублей курортного сбора.
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