Курортный сбор ввели в Ейском и Туапсинском районах

На 29-й сессии ЗСК депутаты внесли коррективы в закон «О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях», сообщили в пресс-службе ЗСК.

Министр курортов Кубани Светлана Балаева отметила, что в статью 5 закона предложили включить Ейск и Должанское сельское поселение, а также Туапсе и Тенгинское сельское поселение. Эксперимент начнет действовать на этих территориях с 1 января 2020 года. Ставка сбора — 10 рублей с человека, при этом сохранятся все льготные категории граждан, с которых сбор не взимается.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил не включать Туапсе в эксперимент. Он объяснил это тем, что в Туапсинском районе поселки Новомихайловский и Ольгинка — это действительно курорты, но сам Туапсе — портовый город, куда в основном приезжают в командировку или по службе.

«Безусловно, принятие этого закона требуется уже сейчас. Но есть спорные моменты, которые требуют обсуждения. Думаю, будет правильно поручить профильным министерству и нашему комитету детально проработать эти вопросы», — заявил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.