В Сочи оштрафовали на 15 тысяч рублей приезжую, которая несколько раз покидала обсерватор
В Сочи в мае сотрудники полиции привлекли к ответственности женщину, которая нарушила карантин в обсерваторе
48-летняя жительница Ленинградской области приехала в Сочи, после чего ее отправили в обсерватор на двухнедельную изоляцию. Выяснилось, что женщина неоднократно покидала его и при этом не использовала средства индицидуальной защиты, сообщили 8 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В отношении нее составили административный материал по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Адлерский районный суд признал женщину виновной, ей предстоит выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей.
В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что на постах Магри и Псоу, на железнодорожных вокзалах и в аэропорту курорта развернуты специальные пункты контроля за всеми прибывающими. В их состав входят представители Роспотребназора, министерства здравоохранения, МЧС, министерства транспорта и дорожного хозяйства, правоохранительных структур и казачества.
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«Те, кто прибывает в Сочи из других регионов, помещаются на обсервацию на 14 дней. Те, кто находится в обсерваторе, обеспечены всем необходимым, анализы на наличие коронавирусной инфекции у них берут на первый и на десятый день», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.
По данным медиков курорта, восемь из десяти пациентов обсерватора с COVID-19 прибыли на курорт уже инфицированными. При этом они не имели никаких симптомов заболевания, рассказала пресс-служба гродской администрации.
Как писали Юга.ру, в крае продолжает действовать двухнедельный режим самоизоляции для всех, кто прибыл в регион.
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