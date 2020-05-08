В Сочи оштрафовали на 15 тысяч рублей приезжую, которая несколько раз покидала обсерватор

В Сочи в мае сотрудники полиции привлекли к ответственности женщину, которая нарушила карантин в обсерваторе

48-летняя жительница Ленинградской области приехала в Сочи, после чего ее отправили в обсерватор на двухнедельную изоляцию. Выяснилось, что женщина неоднократно покидала его и при этом не использовала средства индицидуальной защиты, сообщили 8 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении нее составили административный материал по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Адлерский районный суд признал женщину виновной, ей предстоит выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей.

В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что на постах Магри и Псоу, на железнодорожных вокзалах и в аэропорту курорта развернуты специальные пункты контроля за всеми прибывающими. В их состав входят представители Роспотребназора, министерства здравоохранения, МЧС, министерства транспорта и дорожного хозяйства, правоохранительных структур и казачества.