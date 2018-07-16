Курортный сбор. Как это работает и что будет, если его не оплатить
16 июля на территории Краснодарского края стартует эксперимент по взиманию курортного сбора. Регион присоединяется к другим участникам пилотного проекта позже из-за того, что принимал ЧМ-2018. Власти решили не запутывать иностранные делегации оплатой сбора, так как он бы не распространялся на спортсменов, тренеров и спортивных судей, а журналистам, болельщикам и иным членам делегаций его пришлось бы оплачивать.
Всего участников пилотного проекта по взиманию курортного сбора четыре: Ставропольский и Алтайский края — там эксперимент стартовал 1 мая, Кубань и Крым, где власти решили перенести ведение эксперимента на год, обосновав это консультациями с представителями турбизнеса, отельерами и отдыхающими.
Закон о курортном сборе был принят в июле 2017 года. Изначально эксперимент планировали начать в том же году, но он был отложен. В мировой практике подобные сборы с туристов имеют достаточно широкое распространение (например, в Нью-Йорке туристический налог составляет 13,25% от стоимости номера плюс $2 за ночь), но для России это первый подобный опыт.
- Где действует эксперимент по курортному сбору?
На Кубани курортный сбор будут взимать в 4 тыс. гостиниц, отелей и других средств размещения в Горячем Ключе, Анапе, Геленджике, Сочи и поселках Туапсинского района — Новомихайловском, Джубге, Небуге и Шепси. Объекты размещения, участвующие в эксперименте, перечислены в реестре операторов курортного сбора, опубликованном на сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
На территории Ставрополья эксперимент действует в Ессентуках, Кисловодске, Железноводске и Пятигорске.
В Алтайском крае — только в городе-курорте Белокуриха.
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Сколько платить?
В Краснодарском крае ставка курортного сбора составит 10 рублей в сутки. При ней регион рассчитывает заработать около 70 млн рублей в 2018 году.
В Ставропольском крае — 50 рублей в сутки. По расчетам властей, это позволит собрать с отдыхающих 181 млн рублей в 2018 году. Власти региона решили заморозить ставку на этом уровне на пять лет.
В Алтайском крае с туристов будут взимать по 30 рублей в день.
С 2019 года у регионов, где ввели сбор, появится право увеличивать его до 100 рублей в сутки.
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Кто должен оплачивать курортный сбор?
Все физические лица, достигшие совершеннолетия (независимо от гражданства) и проживающие в объектах размещения более 24 часов. Исключение — 19 льготных категорий.
1) лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Славы;
2) лица, удостоенные звания Героя Социалистического Труда или Героя Труда Российской Федерации либо награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней;
3) участники Великой Отечественной войны;
4) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в ФЗ «О ветеранах»;
5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
7) инвалиды войны;
8) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
9) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним лица;
10) инвалиды I и II групп;
11) лица, сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов;
12) малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, предусмотренные ФЗ «О государственной социальной помощи», которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного по месту их жительства в соответствующем субъекте Российской Федерации;
13) лица, прибывшие на территорию эксперимента в целях получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи или медицинской реабилитации после оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях санаторно-курортных организаций, а также сопровождающее их лицо в случае, если пациентом является ребенок в возрасте до 18 лет;
14) больные туберкулезом;
15) лица в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных на территории эксперимента;
16) лица, постоянно работающие на территории эксперимента на основании трудового договора или служебного контракта;
17) лица, имеющие место жительства на территории эксперимента;
18) лица, имеющие на праве собственности жилые дома (доли в праве собственности на них) и (или) жилые помещения (доли в праве собственности на них) на территории эксперимента;
19) спортсмены, тренеры, спортивные судьи, а также иные специалисты в области физической культуры и спорта, прибывшие для участия в официальных спортивных мероприятиях на территорию эксперимента.
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А если я живу в этом регионе?
Те, кто проживает или работает на территории участвующего в эксперименте региона, курортный сбор не оплачивают. Они входят в число льготных категорий, перечисленных выше. Главное — предъявить соответствующий документ: паспорт или справку с работы.
То есть на жителей Краснодарского края сбор распространяться не будет, если они едут на курорты в регионе. Но если они поедут в Кавминводы, им нужно будет платить. То же самое и с другими регионами — участниками эксперимента.
- Как и кому платить?
Оплачивается курортный сбор непосредственно через отель или гестхаус, где вы остановились. В законе юрлица или индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по проживанию, называются операторами курортного сбора.
Сама сумма курортного сбора не входит в стоимость вашего проживания, платите вы ее не гостинице, а в бюджет региона. Оператор же просто ее принимает, а когда вы съедете из объекта размещения, перечисляет эти деньги в бюджет. Также оператор должен предоставить вам отдельный документ (приходный кассовый ордер), подтверждающий факт уплаты курортного сбора.
- Куда пойдут эти деньги?
Средства сбора будут аккумулироваться в Фонд развития курортной инфраструктуры, созданный в каждом из регионов-участников. Контролировать их расходование будет общественный совет, в который войдут представители ассоциаций организаций санаторно-курортной сферы, отельеры, общественники и эксперты. Информация о расходовании средств будет публиковаться на сайтах профильных региональных министерств курортов и туризма.
В законе прописано, что собранные деньги пойдут исключительно на работы по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. Участвующие в эксперименте города сформируют предложения по благоустройству и опубликуют их на своих официальных сайтах для общественного голосования.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявлял, что в крае собранные средства хотят направить на развитие ЖКХ на курортах, так как их коммунальная инфраструктура не рассчитана на существующий большой поток отдыхающих. В Геленджике, к примеру, из‑за этого возникла проблема с водоснабжением.
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Что будет, если я не заплачу?
Если вы не оплачиваете курортный сбор, вы нарушаете закон и, соответственно, попадаете под статью об административном правонарушении. К примеру, в Краснодарском крае, согласно принятым законодательным актам, отказавшимся платить будут выписаны штрафы от 500 рублей до 2 тыс. рублей. В Ставропольском крае туристам грозит за это от 500 рублей до 2 тыс. рублей штрафа, индивидуальные предприниматели могут заплатить от 2 до 5 тыс. рублей, юрлица — от 5 до 10 тыс. рублей. На Алтае пока составляют протоколы на неплательщиков без последствий.
Эксперимент по взиманию курортного сбора продлится до 31 декабря 2022 года. Ответственным за него назначили Министерство по делам Северного Кавказа. Если федеральные власти сочтут эксперимент успешным, этот опыт могут распространить и на другие регионы России. Если эксперимент себя не оправдает — его отменят.
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