Курортный сбор. Как это работает и что будет, если его не оплатить

На Кубани курортный сбор будут взимать в 4 тыс. гостиниц, отелей и других средств размещения в Горячем Ключе, Анапе, Геленджике, Сочи и поселках Туапсинского района — Новомихайловском, Джубге, Небуге и Шепси. Объекты размещения, участвующие в эксперименте, перечислены в реестре операторов курортного сбора, опубликованном на сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

На территории Ставрополья эксперимент действует в Ессентуках, Кисловодске, Железноводске и Пятигорске.

В Алтайском крае — только в городе-курорте Белокуриха.