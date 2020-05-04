В Роспотребнадзоре заявили, что часть ограничений в России сохранится до появления вакцины от коронавируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране», — цитирует главу ведомства ТАСС .

Попова добавила, что некоторые ограничения в России сохранятся до появления вакцины или лекарства от COVID-19. По ее словам, важно, «когда все равно будут через определенное время сниматься ограничения», продолжать соблюдать все необходимые правила, чтобы «режим [ограничений] был все мягче и мягче».

Как писали Юга.ру, в конце апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Он сообщил, что после этой даты в регионах России начнут постепенно снимать ограничения — в зависимости от текущей обстановки в субъектах. В Краснодарском крае на этот же период, объявленным главой страны нерабочим, объявили карантин.