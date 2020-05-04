В Роспотребнадзоре заявили, что часть ограничений в России сохранится до появления вакцины от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала 4 мая о перспективах развития коронавируса в России
Анна Попова сообщила, что говорить о полном прекращении распространения коронавируса невозможно, пишет RT. Она отметила, что риски новых очагов заражения останутся.
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране», — цитирует главу ведомства ТАСС.
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Попова добавила, что некоторые ограничения в России сохранятся до появления вакцины или лекарства от COVID-19. По ее словам, важно, «когда все равно будут через определенное время сниматься ограничения», продолжать соблюдать все необходимые правила, чтобы «режим [ограничений] был все мягче и мягче».
Как писали Юга.ру, в конце апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Он сообщил, что после этой даты в регионах России начнут постепенно снимать ограничения — в зависимости от текущей обстановки в субъектах. В Краснодарском крае на этот же период, объявленным главой страны нерабочим, объявили карантин.
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