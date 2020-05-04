В Роспотребнадзоре заявили, что часть ограничений в России сохранится до появления вакцины от коронавируса

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала 4 мая о перспективах развития коронавируса в России

Анна Попова сообщила, что говорить о полном прекращении распространения коронавируса невозможно, пишет RT. Она отметила, что риски новых очагов заражения останутся.

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Читайте также:

Попова добавила, что некоторые ограничения в России сохранятся до появления вакцины или лекарства от COVID-19. По ее словам, важно, «когда все равно будут через определенное время сниматься ограничения», продолжать соблюдать все необходимые правила, чтобы «режим [ограничений] был все мягче и мягче».

Как писали Юга.ру, в конце апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Он сообщил, что после этой даты в регионах России начнут постепенно снимать ограничения — в зависимости от текущей обстановки в субъектах. В Краснодарском крае на этот же период, объявленным главой страны нерабочим, объявили карантин.

Карантин Коронавирус Роспотребнадзор

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Первышов рассказал, что строительство трамвайной ветки на улице Московской в Краснодаре начнется не раньше осени
Шалимов назвал тех, кто недоволен экономической ситуацией во время коронавируса, дармоедами. А позже сказал, что его неправильно поняли
В МЧС предупредили о ливнях, грозе и сильном ветре на Кубани
В Роспотребнадзоре заявили, что часть ограничений в России сохранится до появления вакцины от коронавируса
В Адыгее число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось до 7 человек
Мэрия Краснодара рассказала, какие мероприятия пройдут в городе 9 мая

Лента новостей

Реклама на портале