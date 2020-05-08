Летние каникулы для школьников начальных классов начнутся раньше из-за коронавируса

Напомним, из-за распространения коронавируса школы Краснодарского края с 18 марта перешли на свободное посещение. А после весенних каникул, которые продлились три недели, образовательные учреждения региона перевели на дистанционный формат обучения.

В мае минобразования Краснодарского края направило в муниципалитеты рекомендации по завершению учебного года в школах, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Для учащихся начальных классов рекомендовано завершить дистанционное обучение 15-16 мая , однако по желанию родителей школьники могут продолжить занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования до 22-23 мая.

Как писали Юга.ру, из-за коронавируса Единый государственный экзамен и основной госэкзамен было решено провести на две недели позже — с 25 и 22 мая на 8 и 9 июня соответственно. Краевые власти заявили, что выпускники из других регионов смогут сдать ЕГЭ на Кубани.

Кроме того, девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору, а только экзамены по русскому языку и математике. Сами же экзамены планировалось провести на базе школ, в которых обучались девятиклассники. Однако в минпросвещения не исключили, что ОГЭ в текущем учебном году могут полностью отменить.