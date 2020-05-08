Летние каникулы для школьников начальных классов начнутся раньше из-за коронавируса
Минобразования Краснодарского края в мае направило в муниципалитеты рекомендации по завершению учебного года в школах
Напомним, из-за распространения коронавируса школы Краснодарского края с 18 марта перешли на свободное посещение. А после весенних каникул, которые продлились три недели, образовательные учреждения региона перевели на дистанционный формат обучения.
В мае минобразования Краснодарского края направило в муниципалитеты рекомендации по завершению учебного года в школах, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Для учащихся начальных классов рекомендовано завершить дистанционное обучение 15-16 мая, однако по желанию родителей школьники могут продолжить занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования до 22-23 мая.
Школьники 5-8 классов будут учиться до 22-23 мая, в зависимости от продолжительности учебной недели.
Учащиеся 10 классов будут заниматься до 29-30 мая, а учебные сборы по основам безопасности жизнедеятельности предложено провести осенью.
А для выпускников 9 и 11 классов обучение продлится до 5 июня.
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Как писали Юга.ру, из-за коронавируса Единый государственный экзамен и основной госэкзамен было решено провести на две недели позже — с 25 и 22 мая на 8 и 9 июня соответственно. Краевые власти заявили, что выпускники из других регионов смогут сдать ЕГЭ на Кубани.
Кроме того, девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору, а только экзамены по русскому языку и математике. Сами же экзамены планировалось провести на базе школ, в которых обучались девятиклассники. Однако в минпросвещения не исключили, что ОГЭ в текущем учебном году могут полностью отменить.
Все вопросы об условиях сдачи ЕГЭ и ОГЭ на Кубани можно задать по телефонам ответственных секретарей ГЭК:
для 11-классников: 8 (908) 683-11-83 — Марина Евгеньевна Бойкова
для 9-классников: 8 (989) 291-19-15 — Галина Владимировна Черных
Телефоны горячих линий краевого министерства образования:
8 (861) 298-25-91 — для общеобразовательных организаций
8 (861) 298-25-67 — для организаций среднего профессионального образования
8 (861) 232-29-45 — горячая линия методической поддержки учителей и родителей
8 (967) 654-66-65 и 8 (861) 260-27-54 — по вопросам технического сопровождения
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