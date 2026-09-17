Спутники больше месяца фиксируют загрязнение в Керченском проливе. Что ответили в Морспасслужбе

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Прозрачный мир» https://t.me/twrussia/6392
    © Скриншот из телеграм-канала «Прозрачный мир» https://t.me/twrussia/6392

В районе затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» больше месяца фиксируют нефтяные пятна

17 сентября эксперты «Прозрачного мира» сообщили, что уже больше месяца спутники регулярно фиксируют нефтяные пятна в районе крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Пленка на поверхности моря отчетливо видна как минимум на девяти радиолокационных снимках, сделанных с 11 августа по 16 сентября.

Эксперты изучили кадры и направили запрос в Морспасслужбу. В ведомстве подтвердили, что на кадре от 16 сентября в районе затонувших частей судов есть «загрязнения неустановленного происхождения».

В Морспасслужбе отметили, что на момент получения последнего снимка спасательные суда находились в укрытии из-за действующих ограничений. В ведомстве пообещали обследовать акваторию и при обнаружении загрязнения приступить к его ликвидации.

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Напомним, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тогда в акваторию вылилось около 3 тыс. тонн мазута, что вызвало масштабную экологическую катастрофу и гибель множества птиц и животных.

Чтобы изолировать затонувшие фрагменты судов, вокруг них возвели металлические саркофаги — коффердамы размером с пятиэтажный дом. Однако их надежность сразу показалась экологам сомнительной.

Опасения экспертов подтвердились в июле 2026 года: из-за летней жары мазут на дне прогрелся, потерял вязкость и начал просачиваться на поверхность моря через микротрещины в защитных конструкциях.

Как писали Юга.ру, Таганрогский залив оказался загрязненнее Суэцкого канала и Персидского залива.

Нефть Разлив нефти Судоходство Черное море Экология

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