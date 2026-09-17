Спутники больше месяца фиксируют загрязнение в Керченском проливе. Что ответили в Морспасслужбе

17 сентября эксперты «Прозрачного мира» сообщили, что уже больше месяца спутники регулярно фиксируют нефтяные пятна в районе крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Пленка на поверхности моря отчетливо видна как минимум на девяти радиолокационных снимках, сделанных с 11 августа по 16 сентября.



Эксперты изучили кадры и направили запрос в Морспасслужбу. В ведомстве подтвердили, что на кадре от 16 сентября в районе затонувших частей судов есть «загрязнения неустановленного происхождения».

В Морспасслужбе отметили, что на момент получения последнего снимка спасательные суда находились в укрытии из-за действующих ограничений. В ведомстве пообещали обследовать акваторию и при обнаружении загрязнения приступить к его ликвидации.