Выпускники из других регионов смогут сдать ЕГЭ на Кубани

Находящиеся в Краснодарском каре школьники из других регионов РФ в 2020 году смогут сдать выпускные экзамены по месту пребывания

Из-за ускорения темпов распространения коронавируса школы Краснодарского края с 18 марта перешли на свободное посещение. А после весенних каникул, которые продлились три недели, образовательные учреждения региона перешли на дистанционный формат обучения. Единый государственный экзамен и основной госэкзамен было решено провести на две недели позже — с 25 и 22 мая на 8 и 9 июня соответственно. При этом выпускникам девятых классов предстоит сдать ОГЭ не по четырем, а по двум предметам.

Власти Краснодарского края 6 мая сообщили, что школьники, которые учились в других регионах, смогут пройти государственную итоговую аттестацию на Кубани. Для этого нужно дистанционно отправить в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) Краснодарского края пакет документов и написать заявление на имя председателя комиссии. В заявлении необходимо написать, в каком муниципальном образовании края находится выпускник, и указать учебные предметы для сдачи экзамена.

Уточняется, что заявление от 11-классника нужно написать на имя министра образования, науки и молодежной политики края Елены Викторовны Воробьевой, от 9-классника — на имя замминистра Полины Валерьевны Миковой. В заявлении требуется написать полностью ФИО выпускника, название образовательного учреждения, в котором он учится, и регион ее расположения (например: МБОУ СОШ № 999 г. Москвы), адрес фактического местонахождения и контактный телефон. К заявлению нужно приложить следующие документы: согласие на обработку персональных данных;

скан-копию паспорта;

справку об обучении в школе другого субъекта РФ (не Краснодарского края).