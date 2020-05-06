Выпускники из других регионов смогут сдать ЕГЭ на Кубани
Находящиеся в Краснодарском каре школьники из других регионов РФ в 2020 году смогут сдать выпускные экзамены по месту пребывания
Из-за ускорения темпов распространения коронавируса школы Краснодарского края с 18 марта перешли на свободное посещение. А после весенних каникул, которые продлились три недели, образовательные учреждения региона перешли на дистанционный формат обучения.
Единый государственный экзамен и основной госэкзамен было решено провести на две недели позже — с 25 и 22 мая на 8 и 9 июня соответственно. При этом выпускникам девятых классов предстоит сдать ОГЭ не по четырем, а по двум предметам.
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Власти Краснодарского края 6 мая сообщили, что школьники, которые учились в других регионах, смогут пройти государственную итоговую аттестацию на Кубани. Для этого нужно дистанционно отправить в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) Краснодарского края пакет документов и написать заявление на имя председателя комиссии. В заявлении необходимо написать, в каком муниципальном образовании края находится выпускник, и указать учебные предметы для сдачи экзамена.
Уточняется, что заявление от 11-классника нужно написать на имя министра образования, науки и молодежной политики края Елены Викторовны Воробьевой, от 9-классника — на имя замминистра Полины Валерьевны Миковой.
В заявлении требуется написать полностью ФИО выпускника, название образовательного учреждения, в котором он учится, и регион ее расположения (например: МБОУ СОШ № 999 г. Москвы), адрес фактического местонахождения и контактный телефон.
К заявлению нужно приложить следующие документы:
- согласие на обработку персональных данных;
- скан-копию паспорта;
- справку об обучении в школе другого субъекта РФ (не Краснодарского края).
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Пакет документов нужно направить на адрес электронной почты: для 11-классников — gek_23@list.ru, для 9-классников — gia9@kubannet.ru. При этом рекомендуется убедиться, что пакет получен и принят в работу, отметили в пресс-службе краевой администрации.
Результаты ГИА предоставят выпускнику и направят в его образовательную организацию. Аттестат о среднем или основном общем образовании выпускнику выдадут в его школе.
При этом накануне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство допускает второй перенос сроков сдачи ЕГЭ на более безопасный период, написал RT.
Все вопросы об условиях сдачи ЕГЭ и ОГЭ на Кубани можно задать по телефонам ответственных секретарей ГЭК:
для 11-классников: 8 (908) 683-11-83 — Марина Евгеньевна Бойкова
для 9-классников: 8 (989) 291-19-15 — Галина Владимировна Черных
Телефоны горячих линий краевого министерства образования:
8 (861) 298-25-91 — для общеобразовательных организаций
8 (861) 298-25-67 — для организаций среднего профессионального образования
8 (861) 232-29-45 — горячая линия методической поддержки учителей и родителей
8 (967) 654-66-65 и 8 (861) 260-27-54 — по вопросам технического сопровождения
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