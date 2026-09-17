В краснодарской галерее открылась выставка о мозаиках города
В Краснодаре с 17 сентября по 4 октября пройдет выставка «Монументальное искусство Краснодара» (0+)
17 сентября краснодарский музей-галерея «Особнякъ» сообщил об открытии выставки «Монументальное искусство Краснодара».
Экспозиция — это часть масштабного проекта «Осколки прошлого», посвященного краснодарским мозаикам, созданным с 1960 по 2000 год. Впервые его представили в выставочном зале в 2022 году.
Авторы проекта — Дарья Ивакина, Алексей Угольников и Антон Капшук — уже более пяти лет исследуют краснодарские мозаики — они смогли выявить более 60 панно.
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На выставке гости смогут увидеть информацию о мозаиках, их авторах и датах создания, основанную на интервью с художниками работе с архивами, газетами советского времени, книгами и другими источниками.
Выставка будет открыта до 4 октября. Посетить можно будет в любой день с 15:00 до 19:00, кроме понедельника и вторника. Подробности и стоимость билета можно уточнить у организаторов.
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