В краснодарской галерее открылась выставка о мозаиках города

Краснодарский край

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  • Мозаика на фасаде жилого дома, улица Вишняковой, 53 © Фото Алексея Угольникова
    Мозаика на фасаде жилого дома, улица Вишняковой, 53 © Фото Алексея Угольникова

В Краснодаре с 17 сентября по 4 октября пройдет выставка «Монументальное искусство Краснодара» (0+)

17 сентября краснодарский музей-галерея «Особнякъ» сообщил об открытии выставки «Монументальное искусство Краснодара». 

Экспозиция — это часть масштабного проекта «Осколки прошлого», посвященного краснодарским мозаикам, созданным с 1960 по 2000 год. Впервые его представили в выставочном зале в 2022 году. 

Авторы проекта — Дарья Ивакина, Алексей Угольников и Антон Капшук — уже более пяти лет исследуют краснодарские мозаики — они смогли выявить более 60 панно. 

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На выставке гости смогут увидеть информацию о мозаиках, их авторах и датах создания, основанную на интервью с художниками работе с архивами, газетами советского времени, книгами и другими источниками. 

Выставка будет открыта до 4 октября. Посетить можно будет в любой день с 15:00 до 19:00, кроме понедельника и вторника. Подробности и стоимость билета можно уточнить у организаторов. 

Как писали Юга.ру, 29 сентября в Краснодаре покажут видеозапись спектакля МХТ им. Чехова по рэп-комиксу «Соня–9».

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В краснодарской галерее открылась выставка о мозаиках города
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