В краснодарской галерее открылась выставка о мозаиках города

В Краснодаре с 17 сентября по 4 октября пройдет выставка «Монументальное искусство Краснодара» (0+)

17 сентября краснодарский музей-галерея «Особнякъ» сообщил об открытии выставки «Монументальное искусство Краснодара».

Экспозиция — это часть масштабного проекта «Осколки прошлого», посвященного краснодарским мозаикам, созданным с 1960 по 2000 год. Впервые его представили в выставочном зале в 2022 году.

Авторы проекта — Дарья Ивакина, Алексей Угольников и Антон Капшук — уже более пяти лет исследуют краснодарские мозаики — они смогли выявить более 60 панно.