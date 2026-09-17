На Кубани мошенники придумали новую схему с проверкой счетов за электроэнергию

Прокуратура Кубани предупредила о фальшивых чатах для проверки начислений за свет

Жителей стали добавлять в поддельные чаты, якобы созданные для проверки начислений за свет. Человеку предлагают уточнить или скорректировать сумму в квитанции за электроэнергию, после чего просят предоставить информацию для подтверждения. Это может быть номер телефона, лицевой счет, код или ключ из сообщения.

Чтобы переписка выглядела правдоподобно, мошенники добавляют в такие группы чат-ботов. Те выдают себя за обычных участников беседы и формируют впечатление, будто тоже проходят предложенную «проверку».

В прокуратуре советуют не передавать никакой информации и сразу прекратить общение.