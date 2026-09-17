На Кубани запретили несколько серий вакцины «Мультикан». В них нашли смертельный вирус 

На Кубани смертельно опасные серии вакцин «Мультикан-8» и «Мультикан-6» изъяли из оборота

17 сентября издание «Коммерсант» сообщило, что Южное управление Россельхознадзора запретило на территории Краснодарского края оборот смертельно опасной вакцины для животных «Мультикан-8» (серии № 20 и 21) и «Мультикан-6» (серии № 11 и 12).

«Мультикан-8» — комплексная вакцина для собак против нескольких опасных заболеваний, в том числе чумы и бешенства. Ее производит московская компания «Ветбиохим».

Напомним, в августе зафиксировали около 300 смертей собак из-за введения препарата в десяти регионах страны, в том числе и в Краснодарском крае.

16 сентября «РИА Новости» со ссылкой на Россельхознадзор сообщило, что в 20-й серии вакцины нашли смертельный вирус болезни Ауески — именно из-за него погибли собаки.

Болезнь Ауески (псевдобешенство) — остро протекающая болезнь многих видов животных, проявляющаяся расстройством ЦНС, сильным зудом и расчесами. Главный носитель вируса — свиньи. Для собак и кошек это заболевание почти всегда заканчивается летально.