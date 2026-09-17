На Кубани запретили несколько серий вакцины «Мультикан». В них нашли смертельный вирус
На Кубани смертельно опасные серии вакцин «Мультикан-8» и «Мультикан-6» изъяли из оборота
17 сентября издание «Коммерсант» сообщило, что Южное управление Россельхознадзора запретило на территории Краснодарского края оборот смертельно опасной вакцины для животных «Мультикан-8» (серии № 20 и 21) и «Мультикан-6» (серии № 11 и 12).
«Мультикан-8» — комплексная вакцина для собак против нескольких опасных заболеваний, в том числе чумы и бешенства. Ее производит московская компания «Ветбиохим».
Напомним, в августе зафиксировали около 300 смертей собак из-за введения препарата в десяти регионах страны, в том числе и в Краснодарском крае.
16 сентября «РИА Новости» со ссылкой на Россельхознадзор сообщило, что в 20-й серии вакцины нашли смертельный вирус болезни Ауески — именно из-за него погибли собаки.
Болезнь Ауески (псевдобешенство) — остро протекающая болезнь многих видов животных, проявляющаяся расстройством ЦНС, сильным зудом и расчесами. Главный носитель вируса — свиньи. Для собак и кошек это заболевание почти всегда заканчивается летально.
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»:
Россельхознадзор потребовал от «Ветбиохима» снять с продажи смертельную серию лекарства, а готовые партии уничтожить, предоставив подтверждение.
Южное управление ведомства сообщило, что в случае выявления запрещенных к обороту серий «Мультикана-8» и «Мультикана-6» в Краснодарском крае необходимо обратиться по электронной почте rshn38@fsvps.gov.ru и прислать копию письма по адресу tu38-vetprofotd@fsvps.gov.ru.
Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что реабилитационный центр «Жемчужная» под Анапой может остаться без дома. Землю, где спасают животных и птиц, продают.