Из краснодарской школы № 68 эвакуировали 850 человек из-за короткого замыкания

В школе поселка Колосистого возникло задымление из-за короткого замыкания. Из здания вывели детей и сотрудников

17 сентября в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили «КП-Кубань», что в школе № 68 в поселке Колосистом произошло короткое замыкание. В целях безопасности из здания эвакуировали 850 человек

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«Причиной вызова экстренных служб стало короткое замыкание в электрощитовой на первом этаже здания. Из здания школы всех эвакуировали, 850 человек. Площадь возгорания составила один квадратный метр», — рассказали в МЧС региона. Пожарные быстро ликвидировали локальное задымление. В результате происшествия никто не пострадал.