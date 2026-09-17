Из краснодарской школы № 68 эвакуировали 850 человек из-за короткого замыкания

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В школе поселка Колосистого возникло задымление из-за короткого замыкания. Из здания вывели детей и сотрудников

17 сентября в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили «КП-Кубань», что в школе № 68 в поселке Колосистом произошло короткое замыкание. В целях безопасности из здания эвакуировали 850 человек

Филиал школы № 66 в Краснодаре открыли с двухнедельной задержкой:

«Причиной вызова экстренных служб стало короткое замыкание в электрощитовой на первом этаже здания. Из здания школы всех эвакуировали, 850 человек. Площадь возгорания составила один квадратный метр», — рассказали в МЧС региона.

Пожарные быстро ликвидировали локальное задымление. В результате происшествия никто не пострадал.

Как писали Юга.ру, в начале сентбря в школе Каневского района массово отравились дети. Следком возбудил уголовное дело, Роспотребнадзор проводит проверку.

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