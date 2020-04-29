Что произойдет с российским образованием, если пандемия коронавируса продлится еще полгода? Версии специалистов

Российские специалисты 29 апреля объяснили, как дистанционное обучение отразится на качестве образования школьников, если пандемия коронавируса продлится более трех-шести месяцев

Напомним, с 18 марта на фоне роста количества зараженных коронавирусом кубанские школы и детсады перешли на свободное посещение . Потом там начались каникулы, которые продлились до 12 апреля, после чего все школы перевели на дистанционное обучение.

29 апреля RT опубликовал результаты исследования специалистов Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и госслужбы (ФИРО РАНХиГС) о том, как дистанционное обучение может сказаться на качестве российского образования, если пандемия коронавируса продлится более трех-шести месяцев.

По мнению специалистов, больше всего пандемия может отразиться на образовании детей, которые готовятся пойти в 1 класс, и на учащихся 1-3 классов начальной школы. Такой прогноз связан с тем, что в этом возрасте детям особенно важен контакт с учителем, а он пока возможен только в видеоформате.

Из-за отсутствия очных занятий могут ухудшиться результаты учеников 4-8 и 10 классов, кроме того, может снизиться мотивация к обучению. Однако это можно будет компенсировать в новом учебном году.

Меньше всего пандемия отразится на выпускниках школ, уверены специалисты. По их мнению, правильно выполнить около 60% заданий ЕГЭ сможет большой процент учащихся.