В России девятиклассники будут писать ОГЭ в своих школах

Краснодарский край

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В 2020 году основной государственный экзамен (ОГЭ) для учащихся девятых классов проведут в школах, где они обучались

Напомним, из-за распространения коронавируса в этом году в России перенесли ЕГЭ и ОГЭ, сдвинули вступительные экзамены, а всероссийские проверочные работы для школьников решили провести осенью.

21 апреля в пресс-службе Минпросвещения России сообщили корреспонденту ТАСС, что ОГЭ будет проведен на базе школ, в которых обучались девятиклассники.

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В ведомстве объяснили это решение санитарно-эпидемиологической обстановкой и добавили, что в настоящий момент изменения не затрагивают порядок проведения ЕГЭ.

Как напомнил RT, в этом году девятиклассники будут сдавать ОГЭ с 8 июня по 31 июля. Регионы должны будут сами выбрать основные и резервные сроки проведения экзаменов про русскому языку и математике. ОГЭ по выбору в 2020 году школьники сдавать не будут.

Коронавирус Министерство образования и науки России Образование Школа Школьники

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