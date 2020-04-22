В России девятиклассники будут писать ОГЭ в своих школах

В 2020 году основной государственный экзамен (ОГЭ) для учащихся девятых классов проведут в школах, где они обучались

Напомним, из-за распространения коронавируса в этом году в России перенесли ЕГЭ и ОГЭ, сдвинули вступительные экзамены, а всероссийские проверочные работы для школьников решили провести осенью.

21 апреля в пресс-службе Минпросвещения России сообщили корреспонденту ТАСС , что ОГЭ будет проведен на базе школ, в которых обучались девятиклассники.

В ведомстве объяснили это решение санитарно-эпидемиологической обстановкой и добавили, что в настоящий момент изменения не затрагивают порядок проведения ЕГЭ.

Как напомнил RT, в этом году девятиклассники будут сдавать ОГЭ с 8 июня по 31 июля. Регионы должны будут сами выбрать основные и резервные сроки проведения экзаменов про русскому языку и математике. ОГЭ по выбору в 2020 году школьники сдавать не будут.