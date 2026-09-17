В Ростовской области полиция задержала наблюдателя «Яблока» и увезла с избирательного участка

Наблюдателя от «Яблока» вывезли с участка в Ростовской области. Полиция приехала за ним за 100 километров

В прифронтовых регионах в эти дни уже идет досрочное голосование. За Миклюковым приехали из Ростова-на-Дону, до которого около 100 километров. Это были двое человек в гражданской одежде и балаклавах, а также один сотрудник полиции в форме.

17 сентября пресс-служба партии «Яблоко» сообщила , что на избирательном участке в Ростовской области задержали наблюдателя Бориса Миклюкова. Инцидент произошел в УИК № 58, расположенной в поселке Южный Азовского района.

«Шулерам нужно, чтобы избиратели остались дома»:

Наблюдателя посадили в машину, не относящуюся к служебному транспорту, и увезли в Ростов-на-Дону — предположительно в отдел полиции № 8. Сейчас связи с ним нет.

Что именно стало причиной задержания, точно неизвестно. Согласно предварительным сведениям, внимание полиции мог привлечь комментарий, который Миклюков оставил в социальной сети.

Борис Миклюков — наблюдатель от «Яблока». Он входит в региональный совет ростовского отделения партии.