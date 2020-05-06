ОГЭ могут полностью отменить из-за коронавируса

Министр просвещения Сергей Кравцов 5 мая сообщил, что в 2020 году ОГЭ для девятиклассников могут полностью отменить из-за распространения коронавируса

Напомним, в конце марта стало известно, что из-за коронавируса единый государственный экзамен (ЕГЭ) и основной государственный экзамен (ОГЭ) в России начнутся на две недели позже запланированного, не 22 и 25 мая, а 8 и 9 июня.

Кроме того, девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору, а только экзамены по русскому языку и математике. Сами же экзамены планировалось провести на базе школ, в которых обучались девятиклассники.

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Однако 5 мая министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ОГЭ в текущем учебном году могут полностью отменить. В таком случае для аттестации девятиклассников будут использованы их текущие оценки, объяснил Кравцов.

«В отношении девятых классов принято решение пока, что итоговая аттестация состоится по двум предметам — русскому языку и математике. Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам», — сказал Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

Министр также не исключил повторного переноса сроков проведения кампании по сдаче ЕГ Э. По его словам, решение будет принято после 12 мая, в зависимости от того, какая в стране будет ситуация с коронавирусом.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила RT, что отмена ОГЭ будет «правильным» и «оптимальным» решением.

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