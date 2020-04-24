Как правильно заказывать еду на дом во время карантина? Рекомендации Роспотребнадзора

Краснодарский край, Вся Россия

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Роспотребнадзор 24 апреля опубликовал рекомендации по безопасной доставке еды на дом во время пандемии коронавируса

В марте и апреле миллионы людей в России перешли на удаленную работу или были вынуждены уйти на карантин. Основное требование властей во время самоизоляции — не покидать свое жилище без крайней необходимости. Сидя дома, многие стали покупать продукты и другие товары в интернет-магазинах, заказывать готовую еду в ресторанах.

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24 апреля на сайте Роспотребнадзора разместили рекомендации о том, как правильно заказывать еду на дом во время карантина.

Ведомство напомнило, что ст. 12 закона «О защите прав потребителей» разделяет ответственность владельца агрегатора, через который заказывается еда, и владельца точки общепита, который продает продукцию, написал RT.

Роспотребнадзор перечислил, какие правила гигиены должны соблюдать курьеры, работающие в службах доставки:

  • носить медицинские маски (респираторы) и перчатки;
  • использовать дезинфицирующие салфетки и антисептики;
  • приезжать к заказчику в чистой форменной одежде с чистыми продезинфицированными коробками для транспортировки блюд;
  • у курьера обязательно должна быть медицинская книжка.

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Каких правил безопасности следует придерживаться при получении заказа?

  • пользоваться бесконтактной оплатой и бесконтактной доставкой;
  • при оплате через мобильный терминал использовать перчатки или продезинфицировать после этого руки;
  • при вручении заказа курьер должен поставить емкость у двери, отойти на расстояние около 1,5 метров и сообщить по телефону о выполненном заказе.

Ранее Юга.ру публиковали советы, как во время пандемии правильно ходить в магазин, а также как покупать продукты и что с ними потом делать, чтобы не заразиться.

К 24 апреля в России коронавирус диагностировали у 68 тыс. 622 человек, выздоровели 5 тыс. 568 пациентов, умерли 615 инфицированных. На Кубани COVID-19 подтвердился у 623 человек, умерли 18 заболевших.

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