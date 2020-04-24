Как правильно заказывать еду на дом во время карантина? Рекомендации Роспотребнадзора

Роспотребнадзор 24 апреля опубликовал рекомендации по безопасной доставке еды на дом во время пандемии коронавируса

В марте и апреле миллионы людей в России перешли на удаленную работу или были вынуждены уйти на карантин. Основное требование властей во время самоизоляции — не покидать свое жилище без крайней необходимости. Сидя дома, многие стали покупать продукты и другие товары в интернет-магазинах, заказывать готовую еду в ресторанах.

24 апреля на сайте Роспотребнадзора разместили рекомендации о том, как правильно заказывать еду на дом во время карантина.

Ведомство напомнило, что ст. 12 закона «О защите прав потребителей» разделяет ответственность владельца агрегатора, через который заказывается еда, и владельца точки общепита, который продает продукцию, написал RT. Роспотребнадзор перечислил, какие правила гигиены должны соблюдать курьеры, работающие в службах доставки: носить медицинские маски (респираторы) и перчатки;

использовать дезинфицирующие салфетки и антисептики;

приезжать к заказчику в чистой форменной одежде с чистыми продезинфицированными коробками для транспортировки блюд;

у курьера обязательно должна быть медицинская книжка.

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Каких правил безопасности следует придерживаться при получении заказа? пользоваться бесконтактной оплатой и бесконтактной доставкой;

при оплате через мобильный терминал использовать перчатки или продезинфицировать после этого руки;

при вручении заказа курьер должен поставить емкость у двери, отойти на расстояние около 1,5 метров и сообщить по телефону о выполненном заказе.

Ранее Юга.ру публиковали советы, как во время пандемии правильно ходить в магазин, а также как покупать продукты и что с ними потом делать, чтобы не заразиться.